Hace tan solo unos días, Aitana consiguió cumplir un nuevo sueño. Tras su paso por la Academia de OT 2017, donde consiguió el segundo puesto, no ha dejado de trabajar en nueva música y en su carrera profesional. A pesar de haber logrado hacer realidad numerosos objetivos, hay uno que tenía pendiente: hacer un concierto en un estadio. Tras haber pospuesto hacerlo en el Santiago Bernabéu hasta en un par de ocasiones, el Metamorfosis Tour ya es una realidad. Esta nueva gira cmenzó el pasado 19 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La catalana brilló con luz propia en su tierra, donde interpretó muchos de los temas incluidos en su nuevo álbum, Cuarto Azul, pero también recordó muchos otros que han marcado un antes y un después en su trayectoria. Un ejemplo lo encontramos en Lo Malo, invitando a Ana Guerra al escenario. Además, inevitablemente, uno de los protagonistas de la noche fue Plex.

El reconocido youtuber, actual pareja de Aitana, estuvo presente en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona para acompañar a la artista en un día tan especial. Pero no todo quedó ahí, puesto que, contra todo pronóstico, el creador de contenido acabó subiendo al escenario con más fans durante la canción Las Babys, la versión de la catalana del mítico tema Saturday Night de Whigfield. Como no podía ser de otra manera, las críticas no tardaron en llegar, sobre todo por la actitud que Plex mostró sobre el escenario. Al fin y al cabo, se le veía incómodo al no saber cómo actuar ni qué hacer exactamente. En el último vídeo hasta la fecha que ha publicado en su canal en YouTube, titulado Vivir Historias Es Bonito Pero Solo Si Las Recordáis, el zamorano ha querido mostrar imágenes de cómo tanto él como sus amigos vivieron el concierto de Aitana en Barcelona. Pero no solamente eso, sino que quiso explicar cómo se sintió.

Al ser consciente de las numerosas críticas que iba a recibir por lo sucedido sobre el escenario del Estadi Olímpic Lluís Companys, Plex ha querido tirar de humor al hacer el siguiente comentario: «No me juzguéis por mi baile. Ese día falté a clase de Educación Física y no me sé la coreografía», respondió, tratando de justificarse.

«¡Yo no iba a salir, bro! A mí me liaron», aclaró. Lejos de que todo quede ahí, el zamorano fue más allá: «La intención es lo que cuenta. Además, me muero de la vergüenza siempre, así que…». Como no podía ser de otra manera, el vídeo se llenó de comentarios respecto a este asunto después de escuchar las explicaciones del youtuber.

«Que Plex haya salido a ‘bailar’ ha sido un gesto superbonito, sabiendo todos que se muere de la vergüenza. Lo ha hecho por ella y como él dice la intención es lo que cuenta» o «Un gestaco subir pese a la vergüenza y la falta de ritmo. Te queremos», son algunos de los tantos mensajes que se pueden leer. ¡Fue un gesto muy especial, qué duda cabe!