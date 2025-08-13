La Premier League pide «paciencia» para la sanción al Manchester City por sus 130 irregularidades

La Premier League ha pedido «paciencia» para conocer el veredicto sobre el caso de las 130 irregularidades del Manchester City, que pueden llevarle a ser sancionado. De boca de su presidente ejecutivo, Richard Masters, la patronal del fútbol inglés no da plazos sobre cuándo se conocerá el dictamen del tribunal que juzgo al conjunto mancuniano. El macrojuicio concluyó a finales de 2024 y aún no se conoce la sentencia, que en caso de ser contraria a los intereses del club skyblue podría acarrearle desde una multa hasta un descenso administrativo.

Masters se ha pronunciado sobre el caso de las supuestas 130 irregularidades financieras que enfrenta el Manchester City desde enero de 2023. El conjunto que dirige Pep Guardiola fue acusado por la Premier League hace más de dos años y, pese a que el juicio acabó a finales del año pasado, aún no se conoce la resolución.

«Está en manos de un tribunal independiente. Ellos son los que llevan el proceso y los tiempos», dijo Masters. «Ellos han escuchado el caso y decidirán el resultado. No tenemos influencia respecto a los tiempos», ha explicado, dejando claro que, a pesar de que la Premier es la acusación en este caso, no pueden conocer cuándo fallará el tribunal.

«Que me frustre o no es irrelevante. Sólo puedo esperar. Los procesos legales rara vez llevan menos tiempo de lo que pensabas, pero tenemos que ser pacientes», ha señalado. Los citizens se enfrentan a 130 irregularidades financieras ocurridas entre 2009 y 2018 y que van desde problemas en los contratos hasta no proveer de información correcta a la liga.

La posible sanción se desconoce, pero podría ir desde una multa económica hasta la pérdida de puntos y el descenso de categoría. Sin embargo, el City confía en su inocencia y, además de haber negado los cargos, se ha gastado 325 millones desde enero para renovar el equipo, tras una temporada para el olvido.

La Premier contra el Manchester City

El número de cargos de los que se acusa al Manchester City por supuestas irregularidades financieras aumentó durante el juicio de los 115 originales hasta los 130. El club inglés fue acusado en febrero de 2023, pero, según la Premier League, tuvo que hacer una corrección y aumentar la acusación porque había confusión sobre algunos problemas relacionados con diferentes temporadas. Esto no implica que haya cargos adicionales, solo que hubo que arreglar algunos términos.

Al City se le acusa de no dar información financiera precisa entre 2009 y 2018, de no dar los detalles correctos en cuanto a los pagos a jugadores y entrenadores en el mismo periodo, de incumplir las reglas financieras de la UEFA entre 2013 y 2018, de no cumplir el fair play financiero de la Premier entre 2015 y 2018 y de no haber cooperado con la investigación que ha llevado la Liga de Inglaterra desde 2018.

El juicio por este caso comenzó en septiembre de 2024 y terminó unos meses tres meses después, en diciembre. El veredicto se espera para 2025, pero cuando han pasado ocho meses de la finalización del proceso, aún no se conoce lo que sucederá con el Manchester City.