El número de personas que viven hacinadas no sólo se ha duplicado en España desde 2018, año en el que Pedro Sánchez llegó al poder al ganar una moción de censura con el voto del PNV y Junts. Además, España es el país europeo donde más se ha incrementado desde ese año y hasta 2024 la tasa de hacinamiento, según los datos publicados por Eurostat, el organismo estadístico de la UE. La tasa de personas que viven hacinadas ha pasado del 4,7% en 2018 al 9,1% en 2024.

Hay ocho países en Europa con una tasa de hacinamiento mejor que la de España. Pero Francia, Italia y Alemania están en peor situación que España, aunque su evolución es algo mejor, porque la tasa se ha incrementado de forma más moderada en estos años. Francia ha pasado del 8,2% al 10,4%, mientras que Alemania ha pasado del 7,4% al 11,5%. Italia ha pasado del 27,8% de 2018 al 23,9% de 2024, reduciendo en casi cuatro puntos la tasa de personas hacinadas.

Mientras, la media de los 27 países miembro ha pasado del 17,1% al 16,9%. Una mayoría de países ha reducido su tasa de hacinamiento mientras España casi la duplicaba.

A cierre de 2024 había ocho países con mejor tasa de personas hacinadas que España, por lo que la situación ha empeorado ya que en 2018 sólo eran cuatro países: Chipre, Irlanda, Holanda y Malta. Según Eurostat, un hogar superpoblado -tasa de hacinamiento- es el que tiene menos habitaciones de las mínimas necesarias para sus habitantes.

De 2023 a 2024 se ha producido un importante incremento de la tasa de personas que viven hacinadas en España, al pasar del 7,6% al 9,1%.

Los datos son una muestra más del problema de la vivienda en nuestro país y, sobre todo, de la evolución de los salarios y de la inflación. En definitiva, de la capacidad de las familias y de los jóvenes para acceder a la vivienda.

Muestra también que el mercado de trabajo en España, pese a los buenos números de afiliación y de paro, no mejora lo suficiente para que el acceso a la vivienda sea más fácil.

Los datos reflejan que la pobreza en España crece incluso pese a que los ciudadanos tengan trabajo. Las personas que están en riesgo de pobreza pese a tener un trabajo superan los tres millones, según Oxfam.

Según datos de Eurostat, el 11% de los trabajadores de España estaban en riesgo de pobreza, más que en Rumanía, Grecia o Malta. Muchos empleados necesitan tener más de un trabajo para poder llegar a fin de mes.

Esto es fruto de los llamados contratos cerilla, que son indefinidos pero de corta duración. El Ministerio de Trabajo ha publicado que los despidos han aumentado desde la reforma laboral, aprobada en 2022.

El incremento de los despidos es de un 44% desde el cierre de 2021, un total de 195.976 personas. En 2024 los despidos rozaron los 650.000. Tener un contrato indefinido ya no es sinónimo de estabilidad, según insiste José Luis Fernández, jefe del servicio de Estudios de USO.