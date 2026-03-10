«Nevadas»: Andalucía en el punto de mira de la AEMET en las próximas horas

Andalucía se sitúa en el punto de mira de la AEMET en las próximas horas ante lo que está a punto de pasar, se esperan nevadas que pueden ser significativas. El invierno parece que no quiere abandonarnos ni dejar atrás una de las comunidades autónomas donde la primavera se ha instalado en ocasiones anteriores con más fuerza. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas de forma significativa. Con la mirada puesta a una Andalucía que puede traer consecuencias inesperadas.

Estos días que tenemos por delante pueden acabar siendo los que nos golpearán de lleno de una dosis de realidad y de mal tiempo. Sobre todo, si tenemos en mente lo que parece que será un elemento que nos hará cambiar de planes, en especial si somos amantes de este sol que parece que se nos resiste. No sólo llega sólo, sino que también nos golpeará de lleno con algunas novedades que pueden acabar siendo esenciales en estas próximas jornadas. Será el momento de apostar claramente por una serie de cambios que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que marcarán estos días en los que este territorio se pone en el punto de mira.

Se esperan nevadas en este punto del país

Llevamos unos días en los que esperamos que se sitúa el buen tiempo en estos momentos en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En estas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más.

Tendremos que esperar lo inesperado. En especial si nos situamos con una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada elemento cuenta y lo hace de tal manera que tendremos que ver qué es lo que acaba pasando en estos días.

Este punto del país en el que tradicionalmente deberemos esperar encontrar sol en estas fechas tendrá un poco de todo, en especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio importante el que vamos a ver en estos días. Una borrasca puede acabar siendo la que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

En las próximas horas Andalucía estará en el punto de mira de la AEMET

El punto de mira de la AEMET estará una Andalucía que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y que puede convertirse en la antesala de algo más. Esta comunidad deberá afrontar una serie de cambios que pueden ser significativos.

La AEMET no duda en mostrar esta previsión del tiempo para Andalucía: «Cielos muy nubosos o cubiertos, con chubascos dispersos, más intensos en el interior oriental y con tormentas ocasionales, sin descartar que vayan acompañadas de granizo menudo en el litoral mediterráneo occidental. Cota de nieve en 900-1000 metros. Heladas débiles a moderadas en las sierras orientales. Temperaturas en descenso, localmente notable para las máximas del interior oriental. Vientos flojos variables con intervalos moderados en el interior y moderados de componente oeste en el litoral, disminuyendo al final». Las alertas estarán activadas: «Nevadas por encima de 900-1000 metros, más intensas en las sierras orientales. Tormentas en el litoral mediterráneo occidental, sin descartar que vayan acompañadas de granizo menudo».

Para el resto de España la situación no puede ser mucho peor: «Se mantendrá la inestabilidad en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos tendiendo a abrirse claros durante la tarde en la mitad norte y suroeste peninsular. Se darán precipitaciones en el cuadrante sureste, así como en regiones del centro-este, Andalucía occidental y Pitusas, ocasionalmente con tormenta en el Mediterráneo. De madrugada también son probables los chubascos ocasionales en otras zonas de la mitad oeste, así como por la tarde en el nordeste. Es probable alcanzar intensidades localmente fuertes en las islas Pitiusas, Murcia y especialmente en la Comunidad Valenciana, con probables acumulados importantes en el sur de dicha comunidad. Se prevén nevadas con acumulados significativos en el entorno de las Béticas a una cota de 800/1000 metros, así como durante la madrugada en regiones al este de la meseta Sur y entorno del Sistema Central a cotas similares y en la Cantábrica por encima de 1200 m. En Canarias, cielos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto. Bancos de niebla en prelitorales mediterráneos y entornos de montaña. Temperaturas máximas en descenso en Melilla, Cantábrico oriental y mayor parte del centro este y tercio sur peninsular, localmente notables en interiores del sureste. Ascensos en el cuadrante noroeste y norte de la meseta Sur. Mínimas en ascenso en la Comunidad Valencia y entorno de la Ibérica y en descenso en el tercio sur peninsular. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en montaña».