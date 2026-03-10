La UEFA Champions League regresa esta semana a lo grande con los enfrentamientos de octavos de final. Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona, en sus respectivos enfrentamientos ante Manchester City, Tottenham y Newcastle, intentarán conseguir un valioso resultado en el encuentro de ida (todos juegan en casa excepto el club blaugrana) que les permita disputar el encuentro de vuelta con cierta ventaja y evitar por todos los medios una eliminación o tener que jugársela a todo por el todo en el tiempo extra. ¿Hay prórroga en las eliminatorias de la Champions League?.

¿Vale doble el gol fuera de casa en la Champions?

Con el objetivo de mantener una máxima igualdad en los enfrentamientos, la UEFA Champions League, desde hace varias ediciones, decidió eliminar por completo el gol doble fuera de casa y centrarse única y exclusivamente en el marcador global de la eliminatoria. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, todo resultado en el que rece un empate en el marcador global se dirigirá al tiempo extra, es decir, prórroga y lanzamientos de penaltis, en caso de que ninguno de los dos equipos pueda decidir la balanza a su favor.

¿Las eliminatorias de Champions son a ida y vuelta?

Las eliminatorias de la UEFA Champions League, salvo la final de la competición (esta edición se jugará en el Puskas Arena de Budapest), que se disputará en un estadio elegido previamente por la organización, se disputarán a doble partido, consiguiendo de esta forma que ambos clubes compitan con ese plus de motivación ante su gente. Tal y como destacamos anteriormente, los equipos españoles disputarán la ida en casa en los octavos de final, salvo el Barça, y la vuelta fuera de sus feudos.

Ida y vuelta de los octavos de Real Madrid, Atleti y Barça

Real Madrid v City (ida: miércoles 11 a las 21:00 horas; vuelta: martes 17 a las 21:00 horas)

Atlético de Madrid-Tottenham (ida: martes 10 a las 21:00 horas; vuelta: miércoles 18 a las 21:00 horas)

Newcastle-FC Barcelona (ida: martes 10 a las 21:00 horas; vuelta: miércoles 18 a las 18:45 horas)

¿Hay prórroga en la Champions League?

Los equipos que no consigan finalizar con un marcador global favorable durante los 180 minutos de la competición se disputarán la clasificación en la prórroga, que se jugará como es habitual con dos tiempos de 15 minutos. En este caso, si tampoco logran acceder a la siguiente ronda (o ganar el título final) a través de este tiempo extra se disputarán el pase en la tanda de penaltis final, donde ambos clubes gozarán de cinco lanzamientos.

Horario y dónde ver los octavos de Champions League

Los octavos de final de la UEFA Champions League se podrá seguir en exclusiva a través de los canales oficiales de Movistar Plus+, compañía que cuenta con todos los derechos de la competición.