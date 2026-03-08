El Atlético vuelve a sonreír: Barrios se apunta a la Champions

Este domingo estaba marcado en rojo en el calendario del Atlético. Un día aparentemente cotidiano, pues se trataba de una jornada bidireccional entre la recuperación tras la victoria sobre la Real Sociedad y la puesta a punto para enfrentarse al Tottenham el próximo martes. Las apariencias engañan. Este domingo se esperaba que Pablo Barrios realizara el entrenamiento junto al resto de sus compañeros del Atlético para poder llegar recuperado al mencionado partido de Champions.

Dicho y hecho. El canterano completó la sesión con el grupo a dos días de recibir al equipo inglés. Entrará en la lista de convocados y ahí tendrá que decidir Simeone. «El puesto en el que estoy implica tomar decisiones», ha repetido en más de una ocasión. Pues eso. Barrios cayó lesionado hace poco más de un mes, durante la goleada rojiblanca al Betis en los cuartos de final de Copa del Rey.

Una baja, la de Barrios, notable que el Atlético ha solventado con buena nota tanto en Champions como en Copa. En ambas competiciones superó sendas eliminatorias ante Brujas y Barcelona y en Liga se mantuvo la irregularidad colchonera establecida a lo largo de la temporada. Barrios quiso acortar plazos y llegar incluso a la vuelta de semifinales de Copa, pero el Atlético puso el objetivo en el cruce de octavos de final de Champions.

Su regreso también despeja a Simeone cualquier quebradero de cabeza. En ausencia del canterano, por la medular han pasado Cardoso, Mendoza, Koke, Llorente, Baena e incluso Griezmann en algún momento. Además, la Champions es la competición fetiche para Barrios en lo que va de temporada. Ha sido titular en todos los partidos continentales en los que ha estado disponible.

El resto de entrenamiento del Atlético responde a la clásica sesión pospartido. Los que fueron titulares en Liga ante la Real Sociedad realizaron trabajo en el gimnasio, mientras que el resto de efectivos se vistieron de corto sobre el terreno de juego. Barrios sale de la enfermería, pero rápidamente le han cogido el testigo. Mendoza sufre un esguince de tobillo, aunque evita la fractura. Está de baja alrededor de un mes.