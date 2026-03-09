Confirmado el desorbitado salario que percibe Leo Messi en el Inter de Miami: «Vale cada centavo»

«Le pago a Messi entre 70 y 80 millones al año», así de claro ha sido Jorge Mas, propietario del Inter de Miami, confirmando el exorbitado salario que percibe cada temporada el argentino Leo Messi, una cifra que ha desvelado sin reparos en dólares –que serían en torno a 60 ó 70 millones de euros–. El máximo mandatario del equipo estadounidense reconoció que, pese a la gran cantidad que pagan anualmente al argentino, «vale cada centavo».

En un momento en el que se habla mucho de Leo Messi, sobre todo en el entorno del FC Barcelona, con las elecciones culés este próximo fin de semana, con Xavi Hernández afirmando una nueva traición de Joan Laporta al argentino en 2023, con el ex presidente y candidato defendiéndose y con Víctor Font al ataque.

Es ahora Jorge Mas el que pone encima de la mesa este salario que percibe anualmente Leo Messi en el Inter de Miami. Una cifra con muchos matices ya que, de esa cantidad que oscila entre los 60 ó 70 millones de euros, hay muchos montos diferentes. Realmente, según el mandamás del club de Miami, el argentino percibe realmente un salario que se situaría en torno a los 12 millones de dólares al año, poco más de 10 millones de euros.

El tema está en todo lo que percibe Leo Messi gracias a diferentes compensaciones. Además de ese salario de 12 millones de dólares, el argentino también tiene otro pellizco fijo por este concepto de la compensación tan típico en Estados Unidos que le reporta nada más y nada menos que otros 20,4 millones de dólares, cerca de 18 millones de euros.

Pero el salario de Leo no queda ahí, las compensaciones variables también dejan un pellizco altísimo para el argentino. Existe una compensación por valor del equipo que también deja una gran suma a Leo. Según datos de Sportico, es uno de los parámetros que más han crecido en la MLS en el último año, con respecto a la pasada temporada.

El pellizco de Leo Messi sigue creciendo en comisiones, ya que éste también percibe un importante ingreso por las colaboraciones y acuerdos con Adidas y Apple TV, el primer el sponsor técnico que viste al Inter de Miami y el segundo la cadena que retransmite los partidos de la competición estadounidense.

«Le pago a Messi entre 70 y 80 millones (de dólares) al año», fueron las declaraciones de Jorge Mas para Bloomberg, donde deja claro que la suma económica por el rendimiento deportivo y económico del argentino «vale cada centavo». El mandatario del Inter de Miami explica que «la razón por la que necesito tener patrocinadores y que sean de talla mundial es porque los jugadores son caros», unas declaraciones que coinciden con las de Xavier Asensi, presidente de operaciones del club, que manifestó que «es obvio y evidente que la presencia de Messi en el campo, junto a todo lo que lo rodea, ha permitido al club rendir mejor».

Cabe recordar que Leo Messi, que llegó al club estadounidense en 2023, tiene aún contrato con el Inter de Miami hasta 2028, ésta y otras dos temporadas más, justo con 40 años.