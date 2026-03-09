Duro cara a cara entre Laporta y Font: «Eres un mentiroso…»
Laporta y Font tuvieron un intenso cara a cara este lunes
Queda una semana para conocer al nuevo presidente del Barcelona
Bomba nuclear de Xavi contra Laporta: «Impidió que Messi volviese porque temía que le hiciese la guerra»
Joan Laporta y Víctor Font protagonizaron un duro e intenso cara a cara en su primer debate electoral antes de conocer el próximo 15 de marzo quién de los dos será el nuevo presidente del Barcelona para los próximos cuatro años. Un debate que se calentó por las declaraciones previas de Xavi Hernández cargando duramente contra el ex presidente blaugrana.
Joan Laporta comenzó el debate contra Font contestando a las palabras de Xavi Hernández: «Sí, me ha sorprendido y me ha dolido. Pero cuando veo estas declaraciones, pienso en Hansi Flick. Ser presidente es muy difícil, pero hice lo que tenía que hacer; con Xavi continuaremos perdiendo y con Flick no».
«Entiendo que las palabras de Xavi tienen detrás al señor Víctor Font y su ordenador, igual que salió a defender una denuncia contra mi junta que no tenía ninguna credibilidad», añadió el ex presidente del Barcelona.
Un cara a cara que fue muy duro, y en el que Laporta llamó mentiroso a Font: «Quien miente eres tú. Has ido mintiendo estos años. Has dicho que convertiríamos al Barça en SA y es mentira. Yo no he dicho que Messi, Xavi o tú seáis malos barcelonistas».
«Tú eres un tecnócrata que está detrás de un ordenador. Estás despreciando a los trabajadores del club. Te estás convirtiendo en altavoz de una campaña de la caverna, con la gracieta del Negreira», le dijo Laporta a Font en un debate muy tenso.
«Contigo volveremos a la ruina. Haces demagogia con la mentira. El barcelonismo no merece lo que dices», contestó Laporta hacia Font.
Víctor Font planta cara a Joan Laporta
Víctor Font llevó el debate electoral ante Laporta siempre a su terreno: «Xavi ha hecho un acto de valentía y ha dicho la verdad. Los que han salido del club no lo han hecho. Hay miles de culers que estamos tristes con este Barça de unos contra otros.»
«Cuando hablo de que no hay potencial para mejorar, es que hay incapacidad para gestionar. Jugadoras y el entrenador aún no saben si renovarán por el ‘fair play’», añadió el candidato a la presidencia del Barcelona.
«Es un tema de credibilidad. Messi también piensa igual que lo que ha dicho Xavi. ¿Hacemos caso a un presidente con historial de mentiras? Leo algún día lo contará», comentó Font haciendo saltar a Laporta.
Font utilizó todas sus armas contra Laporta: «El Barça no es un presidente, es de 150.000 socios. Cuando Messi lloró, lloramos todos. Romper relaciones con Messi e ir de la mano de Florentino hacen que los culers queramos un cambio».
«Hacer política-ficción se puede hacer. Flick está encantado aquí y tiene contrato. Es un gran profesional. Con una estructura que le dé lo que él pida (estabilidad, fichar a jugadores) se está trabajando», comentó Font sobre la figura de Flick.
Temas:
- FC Barcelona
- Joan Laporta