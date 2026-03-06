Trump no olvida a Cristiano en su encuentro con Messi en la Casa Blanca: «Los dos sois grandes campeones»

Donald Trump se ha convertido en un aficionado del fútbol. A meses de comenzar el Mundial, el presidente de Estados Unidos se sigue familiarizando con un deporte que hasta hace pocos años no era muy seguido en su país. Sin embargo, la globalización hizo que cada vez use nombres propios en sus comparecencias públicas en la Casa Blanca. Esta vez fue para recibir nada más y nada menos que a Leo Messi, pero sin olvidar su fanatismo con Cristiano Ronaldo cuando el debate sobre ambos aún no se ha cerrado.

Todo radicó este jueves cuando Trump recibió al Inter de Miami, incluido el argentino, después de que fuesen campeones de la MLS hace unos meses. Ambos se encontraron y tuvieron un encuentro donde tuvieron un momento para hablar; incluso se les vio sonriendo por momentos. Minutos después, el presidente estadounidense le dedicó unas bonitas palabras comparándole con la ambición del portugués: «Le dije (Messi) que era un gran fanático de su equipo. Él es un gran del fútbol, pero también es muy famoso. Cristiano es un gran campeón y ambos son grandes atletas. Son personas que realmente aman lo que hacen y lo hacen muy bien. Mi hijo es un gran fan tuyo y de Cristiano Ronaldo», expresó en el East Room junto con toda la plantilla.

🚨 DONALD TRUMP: “Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi… Mi hijo me dijo: “Papá, ¿sabes quién va a estar aquí hoy?”.

Yo le respondí: “No, tengo un montón de cosas en marcha”.

Y él me dijo: “¡Messi!”. Es un gran fanático tuyo… y de un señor llamado Ronaldo.… pic.twitter.com/Jit1AaKYbh — Naninho (@SrNaninho) March 5, 2026

Incluso se atrevió a preguntar a los asistentes si Messi era mejor que Pelé, donde gran parte respondió el nombre del argentino. Una muestra de la admiración de Trump por dos estrellas que hicieron historia durante más de una década. No es la primera vez que se producen esta clase de encuentros. Hace meses, Cristiano también acudió a la Casa Blanca y alabó su figura. Es más, hace pocos días pidió que fichase por la MLS, una competición en constante crecimiento que cada vez está atrayendo más estrellas.