El ex árbitro y ex miembro del Comité Técnico de Árbitros -CTA- Urizar Azpitarte, uno de los colegiados más reconocidos del fútbol español durante las décadas de los 80 y 90, ha vuelto a sembrar dudas sobre el FC Barcelona y la forma de proceder éste y otros clubes con la esfera arbitral. El vasco fue de los grandes trencillas durante su época y dejó una serie de titulares que están generando mucho revuelo en las últimas horas.

Urizar detalló que llegó a gestionar una empresa con sede en Barcelona en un inmueble propiedad del por aquel entonces presidente del Barça Josep Lluís Núñez, y con implantación en varias ciudades españolas . En ese relato, explicó con claridad la relación del local con el ex presidente blaugrana: «Yo tenía una empresa montada en Barcelona y tenía un local de 500 metros. ¿Sabes de quién era? De Núñez. Pues a mí qué me importa que sea de Núñez (…) Nosotros éramos una empresa igual, competencia de Correos. Más baratas y repartíamos toda la correspondencia».

El ex colegiado subrayó que su compañía operaba como una empresa de mensajería y distribución, con delegaciones en diferentes capitales. Según su versión, el negocio prestaba servicios de forma habitual a entidades del fútbol profesional, lo que, años después, acabaría derivando en su entrada como accionista en varios clubes.

Urizar, en su paso por El Chiringuito de Jugones, sorprendió al revelar que llegó a poseer participaciones en varios equipos poco después de su retirada como árbitro, tal y como explicaron en directo: «Soy accionista de la Real Sociedad y de siete clubes más de España, porque nosotros le trabajamos a todos los clubes».

🚩#ElChiringuito Urízar Azpitarte, exárbitro (1977-1991) y ex vicepresidente del CTA junto a #Negreira (1993-1999): “Tenía una empresa montada en Barcelona, en un local de 500 metros cuadrados, ¿y sabías de quién era? De Núñez, el presidente del Barça.» pic.twitter.com/GTyTCZRxqh — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) February 16, 2026

El ex colegiado situó el origen de esta situación en el proceso de transformación de las entidades deportivas en sociedades anónimas a comienzos de los años noventa. En su relato, detalló que muchas de las entidades atravesaban dificultades económicas en ese momento y optaron por fórmulas alternativas de pago a sus proveedores. En palabras del propio Urizar, «cuando vino la reconversión a Sociedad Anónima Limitadas, no tenían dinero y me dijeron: ‘Te lo pagamos en acciones’».

Urizar reveló que llegó a ser accionista de hasta ocho equipos del fútbol español, mencionando expresamente a la Real Sociedad y citando también a Alavés, Osasuna y Málaga, entre las entidades con las que tuvo relación accionarial.

Sobre Negreira, fue especialmente contundente al afirmar que «es un impresentable y una mala persona para el arbitraje. Lo de Negreira es un problema entre él y el Barça, que lo solucionen entre ellos».

Tres años después de que se destapara el denominado caso Negreira, las declaraciones de Urizar Azpitarte han vuelto a situar en el foco mediático la relación entre arbitraje, clubes y estructuras empresariales, con una palabras que ponen en tela de juicio las relaciones que existían desde su época entre árbitros, presidentes y clubes de fútbol.