Víctor Font y su opinión del caso Negreira: «Los enemigos del Barça lo usan para robarnos»

El ‘caso Negreira’ se ha convertido en el principal foco en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona a raíz del cruce de acusaciones entre los dos candidatos, Joan Laporta y Víctor Font. El líder de ‘Nosaltres’, al poco tiempo de saber que iba a ser el único rival para ser el nuevo líder del club, atacó la legislatura usando el mayor escándalo de la historia del fútbol español.

«Esto no es él contra mí. Esto consiste en elegir entre el Barça que hemos tenido hasta ahora, el Barça del pasado o el Barça del futuro. El de unos pocos o el de todos. Es una propuesta que contrasta con el Barça que hemos tenido durante décadas. El Barça de la falta de transparencia, el Barça de Negreira, del caso Neymar, del Bartogate… Podríamos escribir un libro de situaciones más propias de una película de Torrente que de una institución como el Barça», explicaba Font.

A raíz de ello, Laporta le exigió una rectificación al usar a Negreira dentro de su campaña para desprestigiar todo su mandato al frente del Barcelona: «Calificar al Barça como lo ha calificado el señor Víctor Font hace que se haya convertido en el portavoz de la peor campaña de desprestigio de la historia del Barcelona, lanzada desde el madridismo y desde la caverna. Le pido que rectifique y que pida disculpas a todo el barcelonismo, ya que no puede permitirse que califique al Barça como lo ha calificado», respondió.

El ‘caso Negreira’, protagonista en las elecciones del Barcelona

A las pocas horas, Font siguió en la misma línea: «No lo entiendo. Creo que esto es otra vez manipulación de la realidad. Nosotros, estos últimos tres años, desde que se destapa el caso Negreira, hemos dicho por activa y por pasiva, que los grandes perjudicados de un caso como este son los socios del club y que se haya podido poner un ápice de cuestionar, aunque sea un poquito, al mejor equipo de la historia».

«Esto perjudica al Barça cuando todo el mundo sabe que no ha ganado nunca ni un partido por los árbitros. Ya no digo títulos, incluso perdimos en esa época de Negreira la Liga de 2014 con Tata Martino. Todos estos problemas judiciales, el caso Neymar, el Bartogate y las suspicacias por asociaciones con empresas o países extraños, es lo que al final perjudica a la institución. Perjudica la institución porque se acaba todo pasando por Audiencias Nacionales y jueces. Representamos un país y siempre nos quieren callados y perjudicados», añadió Font.

«Es importantísimo que el socio conozca cuál es la realidad y, sobre todo, hagamos de este proceso un proceso de contraste de modelos y de ideas y evitemos la difamación, porque difamar perjudica al Barça». El candidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, presentó este viernes un plan económico que busca aumentar la facturación del club catalán hasta los 1.650 millones de euros de ingresos en la última temporada de su hipotético mandato, 2030-2031, en caso de ganar las elecciones del próximo 15 de marzo.

«Si es por tus tres años hablando del tema y lo explico siempre al caso Negreira, es un escándalo mayúsculo porque están aprovechando los enemigos del Barça para intentar robar algo que no tiene precio, que es la mejor época de la historia de nuestro club», concluyó en Catalunya Ràdio.