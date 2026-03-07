Audrey Pascual hace historia con España: plata paralímpica y medalla ocho años después

La española Audrey Pascual ha vuelto a escribir historia en nuestro país en unos Juegos Paralímpicos. La esquiadora conquistó este sábado la medalla de plata en el descenso en categoría sentada y, aunque se quedó a muy poco del oro, rompió una sequía de ocho años sin sumar un metal.

Como favorita de su categoría para subir al podio, Pascual hizo efectivas las expectativas y cubrió el descenso con un tiempo de 1:25.84, solo cinco centésimas por detrás de la alemana Anna-Lena Forster (1:25.79), oro y gran dominadora del circuito alpino internacional los últimos años. Abanderada española, primera baza de la delegación del país Milán Cortina 2026, cita en la que competirá en otras cuatro disciplinas de esquí, acabó con una sequía de ocho años sin medalla paralímpica en la nieve para el Comité Paralímpico Español (CPE).

La última fue en PyeongChang 2018, pues no hubo podio en Pekín 2022. Es, además, la presea número 44 de la historia española en cita invernal, que coincide con el 50 aniversario de la competición. La deportista madrileña de 21 años abrió la veda para que, en estos Juegos, España tenga éxito de medallas en tierras italianas. De esta forma, se une a las tres medallas (un oro y dos bronces) que lograron Oriol Cardona y Ana Alonso hace unas semanas en los Juegos Olímpicos.