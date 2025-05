El duro testimonio de una deportista paralímpica: «Si estoy en mi estado final, acepto la eutanasia…»

Mencionar a Loida Zabala es hacerlo de superación. Sus piernas dejaron de responder cuando tenía 11 años y le obligaron a ir desde entonces en silla de ruedas. A finales de 2023 le detectaron un cáncer crónico en el pulmón que se había extendido a cerebro, hígado, riñón, bazo, vesícula bilial y suprarrenales. Se lo detectaron ya en estadio IV. Sigue un tratamiento para sobrevivir el mayor tiempo posible con la mejor calidad posible.

Hace tiempo, la halterófila que ha competido en cinco Juegos Paralímpicos y que sueña con hacerlo en Los Ángeles 2028, cuenta sus avances con la enfermedad a través de las redes sociales. Comentó que ya tenía el testamento, actualizó su estado de salud y dejó claro que entrena para competir en la próxima cita paralímpica. De hecho, la extremeña fue campeona de España hace unos meses estableciendo un nuevo récord.

Loida Zabala ha compartido su testimonio vital mediante otro vídeo. «En mi estado final no quiero que se me apliquen medidas desproporcionadas para mantenerme con vida, ya sea soporte asistido, fármacos o que me hagan pruebas si se sabe que ese estado de salud no va a mejorar. Eso no haría que yo fuera feliz y, sobre todo, la familia lo pasaría muy mal. Aunque ellos quieren que viva el máximo de tiempo posible, pues en ese estado no quiero que sufran por mí», inicia.

«Por supuesto, sí que quiero que intervengan para aliviar mi dolor tanto físico como psíquico si ya es ese estado final, y aunque me vean en esas circunstancias no les voy a quitar el derecho a que me vean en mis últimos momentos. Si estoy en mi estado final, por supuesto acepto la eutanasia para no alargarlo más», añade la extremeña. También ha tomado una decisión sobre lo qué hacer con sus órganos y cuerpo.

«Mi familia no se tiene que preocupar de nada. Los órganos serán donados a personas vivas que lo puedan necesitar. En segundo plano, los órganos y el cuerpo irían a investigación directamente para que puedan estudiar sobre la discapacidad y el cáncer. Y en último lugar, lo que sobrase, los órganos y cuerpo irían a estudiantes que estén aprendiendo», añade.