El Barça ya luce la polémica publicidad de turismo en el Congo en las camisetas de entrenamiento

Los futbolistas del Barcelona han lucido ya este martes la polémica publicidad de turismo en la República Democrática del Congo en las camisetas de entrenamiento. Este hecho se produce después de que el pasado 30 de julio la entidad que preside Joan Laporta oficializase un acuerdo con el país africano hasta la temporada 2028-29, por el cual el club catalán se compromete a lucir el emblema «RD Congo – Coeur de Afrique» en la parte superior de las camisetas de entrenamientos.

The partnership between Barça and the Democratic Republic of Congo is now officially in effect, as seen on the training kit today. #fcblive 🇨🇩 pic.twitter.com/gzDUyhrWlL — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 19, 2025

Con motivo de este acuerdo, el Barça ingresará un total de 44 millones, once por cada una de las temporadas que dure el acuerdo. Esta ‘palanca’ también ayudará al conjunto azulgrana a intentar cumplir con el ‘fair-play’ económico de la Liga de Javier Tebas. Frustrados por no encontrar ingresos suficientes para poder subir el margen salarial e inscribir los fichajes, el club culé ha estado estudiando diferentes vías para generar beneficios extras hasta que ha encontrado este controvertido patrocinio.

Congo, uno de los países más corruptos del mundo

Según un estudio realizado por la Transparencia Internacional, el Congo es el decimoctavo país más corrupto del ranking mundial. Un dato recogido en base a la percepción que tienen expertos y empresarios sobre las gestiones ilegales en el sector público de cada nación.

A raíz de ello, muchos han asociado de que se trata de un arma de doble filo ya que, pese a que supone dinero muy valioso para el club, el hecho de que provenga de un lugar de tales características afectaría a la imagen tocada que tiene el club en torno a su economía y acusaciones de corrupción.

La relación entre ambas partes se retoma a años atrás, cuando en noviembre de 2023 los Barça Legends jugaron un partido amistoso contra la República Democrática del Congo. Además del patrocinio para generarle turismo, el acuerdo también contaría con el apoyo de la Fundación culé con proyectos solidarios y campañas deportivas con las escuelas del país africano.