La drástica decisión de Carolina Marín que puede cambiar su vida para siempre: «He colapsado»

Carolina Marín, referente indiscutible del deporte español y una de las figuras más admiradas del bádminton internacional, ha tomado una decisión de enorme calado personal que marca un punto de inflexión en su trayectoria vital y deportiva. La campeona onubense ha anunciado que, a partir de 2026, se alejará de las redes sociales tras reconocer públicamente haber «colapsado» emocionalmente, una confesión poco habitual en el deporte de élite que ha generado una oleada de apoyo entre aficionados y seguidores de todo el mundo.

Lejos de tratarse de un gesto impulsivo o de una retirada superficial del entorno digital, la decisión de Marín responde a una necesidad profunda de cuidado personal, reflexión y búsqueda de equilibrio tras un periodo especialmente exigente. La deportista ha querido explicar con serenidad y honestidad las razones que la han llevado a dar este paso, subrayando que se encuentra en un momento de introspección en el que priorizar su bienestar se ha convertido en una cuestión irrenunciable.

La decisión de Carolina Marín

Carolina Marín ha sorprendido con un mensaje grabado que ella misma definió como el «último» de 2025. En él, quiso comenzar agradeciendo el apoyo recibido a lo largo de todo el año y, de manera especial, la reacción de sus seguidores a su última publicación en Instagram. «Os quería dar las gracias a todos por el cariño constante que me habéis mandado todo el año, el apoyo, la empatía. Y tengo que deciros que me ha sorprendido muchísimo la reacción que habéis tenido respecto al último vídeo que subí», expresó la jugadora.

En sus palabras se percibe una reflexión más amplia sobre la necesidad de visibilizar también las partes menos amables del éxito. «Yo creo que es importante también mostrar un poquito a veces esa parte que queremos esconder», afirmó, antes de añadir que «la sociedad también pasa por muchas de esas situaciones». Una afirmación que conecta su experiencia personal con una realidad compartida por miles de personas, más allá del deporte profesional.

Marín explicó que su intención inicial fue simplemente expresarse con naturalidad y abrirse a quienes la siguen desde hace años, sin imaginar el impacto que tendría. «Yo había hecho algo de forma natural, simplemente por expresar y por abrirme con todos vosotros, y lo que he recibido ha sido muy bonito y muy grande», reconoció, visiblemente agradecida por la respuesta recibida.

Un mensaje con mucho significado

El mensaje dio un giro especialmente significativo cuando la deportista admitió que el último mes había sido determinante para tomar esta decisión. «Me he dado cuenta, sobre todo principalmente a raíz del último mes, que he colapsado. Y creo que va siendo hora de pensar en una misma para reflexionar de verdad sobre muchas cosas», confesó con una franqueza poco común en figuras de su dimensión mediática.

Ese reconocimiento de agotamiento emocional no llega acompañado de dramatismo, sino de una reflexión serena sobre la necesidad de parar. En ese contexto, Carolina Marín anunció de forma clara una de las decisiones más importantes de su vida: «Una de las decisiones que voy a tomar va a ser aislarme de las redes sociales». Una frase que resume un proceso interno largo y meditado, y que sitúa su bienestar personal en el centro de todas las prioridades.

La campeona insistió en que esta pausa es imprescindible para poder reencontrarse consigo misma. «Necesito de verdad aislarme un poco de las redes sociales, pensar en mí. Tengo que decir que no estoy en mi mejor momento», reconoció, sin rodeos. Al mismo tiempo, dejó claro que su objetivo último es recuperar la felicidad: «Quiero ser feliz y para eso tengo que encontrar la felicidad en muchas cosas».

Carolina Marín está muy agradecida

A lo largo de su intervención, Carolina Marín no dejó de mostrar agradecimiento hacia quienes la acompañan desde hace años, tanto dentro como fuera de las pistas. «Os quería dar las gracias a todos por entenderme, por apoyarme», señaló, antes de desear a sus seguidores un «maravilloso cierre de año» y, sobre todo, un “maravilloso comienzo de año”.

El tono del mensaje, lejos de sonar a despedida definitiva, transmite la idea de un paréntesis necesario. Marín concluyó con un agradecimiento sincero a quienes han sabido escucharla y comprenderla en este momento delicado: «Así que nada, gracias a todos por seguir escuchándome». Una frase sencilla que resume la relación cercana que la deportista ha construido con su público a lo largo de los años.

¿Qué le deparará el futuro?

Esta decisión personal coincide, además, con un momento clave en su carrera deportiva. Carolina Marín encara ahora una nueva etapa marcada por la incertidumbre en el plano competitivo. A día de hoy, la propia jugadora reconoce que todavía no sabe si podrá participar en el Campeonato de Europa de Bádminton que se celebrará en Huelva en 2026, una cita especialmente simbólica al disputarse en su tierra natal.

La duda sobre su presencia en ese campeonato refleja la complejidad del momento que atraviesa, en el que las decisiones deportivas parecen quedar en un segundo plano frente a la necesidad de recomponerse emocionalmente. Lo que sí parece claro, según la información disponible, es que Marín ha descartado totalmente la posibilidad de acudir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, una renuncia de enorme peso tratándose de una deportista acostumbrada a competir al más alto nivel.