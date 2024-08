Quién es Carolina Marín: dónde nació, su pareja y sus hijos y qué edad tiene

Carolina Marín (15 de junio de 1993, Huelva) quiere volver a reinar en estos Juegos Olímpicos de París. La mejor jugador de la historia del bádminton español buscará este sábado un puesto en las semifinales y meterse de lleno lleno en la lucha por las medallas. Su objetivo es repetir el oro de Río 2016 tras la grave lesión que le dejó fuera de Tokio y de la competición por un tiempo.

Carolina Marín sufrió para ganar a la americana Beiwen Zhang en tres sets (12-21, 21-9, 21-18) y certificar su pase a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París. La leyenda del bádminton mundial ya está entre las ocho mejores del mundo y en condición de volver a luchar por las medallas después de su oro en Río y perderse los Juegos de Tokio 2020 por una grave lesión de rodilla.

Tras un largo proceso de recuperación, Carolina Marín ha recuperado su mejor nivel después de proclamarse subcampeona del mundo en 2023 y volver a reinar en Europa este 2024. Así que la onubense intentará poner el broche de oro a una carrera espectacular con otro metal en unos Juegos Olímpicos tras ganar el oro en Río, tres títulos mundiales y siete europeos.

Carolina Marín en los Juegos Olímpicos de París

Carolina Marín está firmando unos resultados en estos Juegos Olímpicos de París 2024 que invitan al optimismo y hacen presagiar algo bueno para la deportista española. La onubense ganó de forma fácil a Jenjira Stadelman (21-11, 21-19) y a la irlandesa Rachel Darragh (21-5, 21-5) en la fase de grupos antes de citarse en octavos contra la siempre peligrosa Beiwen Zhang.

Tras sufrir para meterse en cuartos, ahora Carolina Marín buscará las semifinales ante la japonesa Aya Ohori, número 8 del mundo, que dejó fuera en octavos a la singapuresa Yeo Jia Min por 2-1 (11-21, 21-14 y 24-22). En la otra parte del cuadro están Chen Yu Fei, número 2 del mundo y reciente campeona olímpica y la coreana An Se Young, número 1.

Su pareja

Carolina Martín mantiene una relación con Gen Esteban San Millán, un joven que compite con el equipo de atletismo de la Real Sociedad y ha cosechado algún triunfo en distintas competiciones. La onubense no oculta su relación a través de las redes sociales y después de unos años malos a nivel personal y por culpa de las lesiones, atraviesa uno de los mejores momentos de su vida junto a su pareja.

¿Tiene hijos Carolina Marín?

Carolina Marín mantiene una relación con Gen Esteban San Millán pero no tiene hijos.

Edad y dónde nació

Carolina Marín llegó a los Juegos Olímpicos con 31 años. Nació en Huelva, ciudad en la que se proclamó campeona de Europa de 2018. Se perdió el Mundial de 2021 disputado en su localidad natal por la grave lesión que sufrió antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Este fue uno de los mayores palos de su carrera.

Todas sus medallas olímpicas

Carolina Marín buscará en los Juegos Olímpicos de París 2024 su segunda medalla olímpica. La deportista española finalizó en decimoséptimo lugar en Londres 2012, ganó el oro en Río 2016 y ser perdió los Juegos de Tokio 2020 por una grave lesión de rodilla. En sus terceros Juegos Olímpicos aspira a ganar su segunda presea. Este sábado tendrá la oportunidad de rozar el metal si gana su partido de cuartos de final.

«No sé en qué porcentaje de plenitud estoy. Lo que sí sé es que estaré al 100 por ciento para los Juegos Olímpicos de París 2024, de eso no tengo ninguna duda. Hoy mi rodilla está perfecta. Hace mucho tiempo que no me ha dado ninguna incomodidad», explicó Carolina Marín en una entrevista concedida a Olympics.com en la que dejó claro que su mayor deseo es ganar la medalla de oro en la cita que se está celebrando en París hasta el próximo domingo 11 de agosto.