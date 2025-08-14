El manjar de dioses que desayunan en Cádiz pero en el resto de España no vas a encontrarlos igual

Dicen que el desayuno es la comida más importante del día, y en Cádiz lo saben bien. Por ello, no escogen una simple tostada con tomate, ni con jamón, ni buscan un bol con yogur y fruta. El desayuno allí va un paso más allá y garantiza que, al menos por la mañana, todo irá bien.

Este es un clásico, uno de los mejores. Y aunque se conoce en muchos puntos de España, ninguno tiene el carácter, el sabor ni la textura de este manjar que se hace en Cádiz.

Este es el desayuno que se comen en Cádiz y no encuentras igual en otro sitio

El manjar que desayunan en Cádiz y que es una delicia es el chicharrón. Si bien este es común en tapas, para almorzar o cenar… en Cádiz también se empieza el día con él. Y no es el típico que se encuentra en un bar de carretera: el de Cádiz es mucho mejor.

En algunas ventas lo sirven a primera hora, recién cortado, en pan crujiente o acompañado de un chorrito de limón. Es muy simple, pero sabroso.

La gente entra al bar, pide su café y su media con chicharrones, como quien pide una tostada de tomate. Y ahí está la diferencia: donde otros desayunan ligero, en Cádiz pesa la tradición.

Es crucial recordar que este chicharrón no se fríe. Se hornea, se cura y se corta como un embutido. Es más parecido a una carne mechada que a lo que uno imagina al oír la palabra chicharrón.

¿Es buena idea desayunar chicharrones?

Nadie va a decir que el chicharrón de Cádiz es un plato ligero. No lo es. Tiene grasa, tiene sal, y no entra en ninguna dieta de revista que busque cuidar la línea en verano. Pero tampoco es comida basura.

Al contrario: se trata de carne de cerdo, bien tratada, sin conservantes ni azúcares ocultos. Es proteína, es energía, y si se come con moderación, puede encajar perfectamente en una alimentación equilibrada.

Además, desayunar algo contundente no es necesariamente malo. Si lo haces bien, no vas picando durante la mañana y llegas con menos ansiedad a la comida. El truco está en la cantidad, un par de lonchas finas, un buen pan y un café, y tienes un desayuno con más sentido que muchos cereales de caja que se encuentran en los supermercados.

Cómo se hace el chicharrón de Cádiz casero

Ahora bien, si no puedes viajar a Cádiz puedes intentarlo en casa. Sólo necesitas:

Una pieza de panceta ibérica sin piel (unos 600 g).

2 dientes de ajo.

1 cda. de orégano.

1 cdta. de pimentón dulce.

Sal gorda.

Aceite de oliva virgen extra.

El proceso suena sencillo, pero hay que hacerlo bien. La cocción es crucial para que el resultado sea perfecto… o, si te pasas, acabe siendo chicloso e incomible.