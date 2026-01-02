El aviso de Roberto Brasero sobre la nueva Filomena que dejará España cubierta de nieve

El meteorólogo Roberto Brasero ha advertido sobre un inicio de año marcado por frío extremo y nevadas generalizadas, que podrían dejar buena parte de España cubierta de una nueva tormenta de nieve, recordando la histórica Filomena de 2021.

Según Brasero, el choque de dos masas de aire —una fría procedente del norte y otra húmeda y templada asociada a la borrasca Francis— dará lugar a nevadas en cotas bajas, afectando tanto al interior como al centro y este peninsular durante el domingo y la víspera de Reyes.

Borrasca Francis estrena el año

La borrasca Francis, primera de 2026, afectará especialmente al archipiélago canario, con chubascos tormentosos, localmente fuertes, viento intenso y temporal marítimo, sobre todo en las islas occidentales.

En la península, además de las nieblas matinales, se espera un aumento de la nubosidad desde el oeste y lluvias en Galicia, oeste del Sistema Central y sur de Andalucía.

El viernes, las precipitaciones continuarán en Canarias, mientras Francis avanzará sobre la península, dejando lluvias en Galicia, Cantábrico, Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

Aquí puedes ver la probabilidad de que veas NEVAR por tu zona ente el domingo y el lunes En 🔴 un 100 % -o casi- de probabilidad (C.Cantábrica; Aragón; Cuenca; Castellón, interior Cataluña; + sierras del este) En 🟢 un 40 % (no es tan alta, pero existe: Madrid 😳meseta sur…) pic.twitter.com/nJiZj5O41E — Tutiempo (@tiempobrasero) January 2, 2026

Ambiente templado

A pesar del mal tiempo, Francis trae consigo aire húmedo y templado, lo que hará que el viernes solo helará en zonas montañosas y que las temperaturas máximas sean más suaves que en jornadas anteriores, superando incluso los 20 °C en el valle del Guadalquivir.

Aire polar llega el sábado

El sábado 3 de enero se producirá una entrada de aire muy frío desde el norte peninsular, provocando precipitaciones en el Cantábrico y Pirineos. La cota de nieve bajará de 1600-1800 m hasta unos 400 m, lo que podría afectar vías de comunicación en el norte.

Además, Francis continuará generando lluvias fuertes y persistentes en el oeste de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, y en Canarias, especialmente en las vertientes occidentales de las islas más montañosas.

Nevadas en cotas bajas: ¿otra Filomena?

La combinación de aire frío del norte y la borrasca húmeda del sur podría causar nevadas significativas en el centro y el interior oriental de la península durante domingo y lunes.

Zonas como Albacete, Alicante, Granada, interior de Almería, Murcia, Cuenca, Guadalajara o Teruel podrían verse afectadas justo antes de Reyes.

Roberto Brasero subraya que este choque de masas de aire es el responsable de las nevadas por sorpresa, aunque aún hay incertidumbre sobre la cantidad de precipitación y su intensidad.

Aunque las previsiones aún pueden variar, el escenario recuerda a la Filomena de 2021, con la diferencia de que ahora se espera un inicio de año con lluvias, nieve y frío extremo, afectando tanto a ciudades como a carreteras y vías de comunicación.

Primeros días de enero: frío, nieve y alerta

El inicio de 2026 se presenta con frío intenso, bancos de niebla persistentes y nevadas en cotas bajas en varias comunidades.

Las autoridades meteorológicas aconsejan precaución, especialmente en zonas de montaña y carreteras del interior y este peninsular, donde la nieve podría complicar desplazamientos y celebraciones de Reyes.