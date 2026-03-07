Alejandra Rubio explota y confirma el peor presagio: «Es un delito muy grave»

La última hora sobre la crónica social ha situado a Alejandra Rubio en el centro de la noticia. La colaboradora ha reaccionado a las declaraciones realizadas por el periodista Antonio Rossi, a quien acusó de tergiversar una conversación privada y de alimentar una polémica que, según su versión, se ha construido a partir de una interpretación errónea de sus palabras.

El origen del conflicto se remonta a la entrevista concedida por Carlo Costanzia en el programa ¡De Viernes!. Durante su intervención en el espacio televisivo, el hijo de Mar Flores abordó el enfrentamiento que mantiene con su prima Laura Matamoros, una disputa que lleva semanas despertando el interés de los espectadores de Telecinco.

En ese contexto, Antonio Rossi aseguró que Alejandra Rubio le había revelado durante una pausa publicitaria en el programa El tiempo justo que había presenciado indirectamente la discusión entre Costanzia y Matamoros. Según explicó el periodista, la hija de Terelu Campos le habría comentado que estaba al teléfono con Carlo en el momento en que este se encontraba con su prima, lo que, en su interpretación, aportaría elementos para cuestionar el relato de la influencer.

Alejandra Rubio ha roto su silencio

La afirmación de Antonio Rossi provocó una reacción inmediata por parte de Alejandra Rubio, que decidió intervenir en directo para matizar lo ocurrido. La colaboradora negó de forma rotunda haber sido testigo de la conversación entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros y explicó que sus palabras habían sido malinterpretadas. Según relató, lo único que comentó a su compañero fue que en ese momento mantenía una conversación telefónica con Carlo cuando este coincidió con su prima.

La polémica ha seguido creciendo, especialmente después de que Rubio volviera a pronunciarse en el programa. En esta ocasión, su intervención fue mucho más contundente y estuvo marcada por un tono claramente indignado ante lo que considera una distorsión de sus palabras.

Alejandra Rubio confirma el peor presagio

Durante su última aparición, Alejandra Rubio ha aclarado qué le dijo exactamente a Rossi en aquella conversación. Según su versión, lo que trató de transmitir fue que se dejara de afirmar que Carlo Costanzia perseguía a Laura Matamoros, ya que consideraba que una acusación de ese tipo podía tener implicaciones muy graves.

«Lo que dice Antonio no es así. Ya lo dije cuando entre por teléfono, tengo una conversación con él en publicidad, yo llevo tiempo trabajando aquí y si no quiero que se sepa algo no lo digo, ya sabemos como funciona esto. Yo lo que le dije a Rossi fue mi verdad de lo que yo viví, las consecuencias de que él malinterprete mis palabras…», ha declarado Alejandra muy molesta.

Y después ha revelando que lo que le dijo al colaborador fue «deja de decir que Carlo persigue a Laura porque es un delito muy grave, y yo estaba al teléfono con Carlo cuando se encontró a Laura». «Lo que yo le dije fue, ya que está ahí vete a hablar con ella y aproveche. Y Antonio interpreta que yo estoy al teléfono todavía cuando él habla con Laura», recalca.

La situación se tensó aún más cuando se cuestionó la veracidad de su relato en el propio programa. La presentadora Patricia Pardo salió en defensa de Antonio Rossi, subrayando su trayectoria profesional y destacando que se trata de un periodista con una larga experiencia en el ámbito de la información televisiva. «Perdona pero Rossi es periodista y tú no. Y a él no le beneficia tergiversar lo que les ha contado», le dijo en un tono serio.

La colaboradora insiste en su postura

Lejos de suavizar su postura, Alejandra Rubio sigue defendiendo su versión de los hechos. Insiste en que lo que había contado al periodista correspondía únicamente a su experiencia personal y que nunca afirmó haber escuchado la conversación entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros.

Alejandra también ha dejado entrever que en aquella charla privada se mencionaron otros aspectos que decidió no revelar públicamente. Según explica, su intención ha sido mantener una actitud prudente, aunque advirtió de que podría contar más detalles si se ve obligada a hacerlo. Entre esas afirmaciones, deslizó que el entorno de Laura Matamoros habría intentado influir en la narrativa previa a su entrevista televisiva. Según su relato, la influencer y su representante se habrían puesto en contacto con determinadas personas antes de su intervención para tratar de asegurar una postura favorable.

Estas declaraciones incrementaron la tensión del debate, especialmente cuando la presentadora reiteró que no veía motivos para que Antonio tergiversara la conversación. Patricia defendió que al periodista no le beneficia distorsionar lo que le cuentan sus compañeros. Sin embargo, este razonamiento no ha sido suficiente para que Alejandra cambie de punto de vista.