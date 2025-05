Sus dos décadas en Madrid le han robado el acento, pero no la sevillanía. Antonio Rossi, el conocido periodista que vemos a diario en el programa Vamos a ver, y desde hace unas semanas también en ¡De viernes! (ambos en Telecinco), es madrileño de adopción, pero nació en la capital andaluza y, como buen sevillano, no perdona una Feria. Cada año, y durante un par de días, cambia los platós por el albero y la sintonía del programa que conduce Joaquín Prat por animadas sevillanas. Ríe, disfruta de su gente y de su fiesta, de sus amigos y, por supuesto, de su marido, Hugo Fuertes, quien ya se ha hecho todo un veterano entre las casetas del Real de la Feria, pese a ser oriundo de Jaca. Antonio sabe como nadie que no todo vale en la feria y que la vestimenta es un aspecto clave en esta celebración, tanto en mujeres como en hombres. «Experimentos nunca. Esto es Sevilla y Sevilla es clásica». Quién mejor que él para darnos una lección de estilo para hombres en la feria más vistosa y atractiva de nuestro país.

«No se puede ir sin corbata». Esa es la regla número del protocolo sevillano para entrar en las casetas, siendo la gran mayoría de acceso privado. «Por supuesto, tampoco en vaqueros». La etiqueta para hombres es americana y pantalón de vestir o traje completo. No hay alternativa posible. «Hay que mantener el decoro», nos explica Antonio, quien durante semanas prepara su maleta perfecta para ir a la feria. «Siempre busco corbatas alegres, que estamos de feria». Son días de celebrar y disfrutar, así que la ropa acompaña en lo posible ese sentimiento alegre que se respira en cada esquina.

Antonio Rossi y Hugo Fuertes en la Feria de Sevilla. (FOTO: GTRES)

Dentro de lo tradicional de esta celebración tan arraigada, la moda se hace hueco en pequeñas dosis también entre los hombres, tal y como nos explica el periodista. «La aportación de la moda es que ahora se hacen combinaciones de colores más atrevidas, antes eso era impensable. Por ejemplo, ahora tienen cabidas americanas mil rayas, colores claros combinados con oscuros», pero todo dentro de unos límites y sin perder la sintonía. «Ahora están de modas las americanas claritas e incluso blancas pero si sales al final de la tarde y ya de cara a la noche, tienes que ir de oscuro. No pega». «Un traje oscuro, gris o azul, con camisa blanca o azul y una corbata que te de el punto de feriante». Con eso aciertas siempre.

Respecto a los complementos masculinos, es fundamental el detalle del pañuelo en el bolsillo de la americana, pero no de cualquier manera. «El pañuelo se pone en modo muñón, nada de llevarlo doblado al ras del bolsillo. Esto no es una ceremonia, es una fiesta». Y en lo que al calzado se refiere, «siempre zapato de vestir, por supuesto con calcetines». «Nada de gafas de sol». La feria se vive en las casetas y las gafas sobran.

Antonio Rossi en la Feria de Sevilla 2024 junto a Hugo Fuertes y la presentadora Toñi Moreno. (FOTO: GTRES)

Antonio Rossi y Hugo Fuertes siguen a pies juntillas el manual de estilo para la feria de Abril y se convierten, año tras año, en una pareja impecable. El azul es su color ganador, si bien es verdad que, tal y como hemos podido ver en sus redes sociales, este año se han sumado a la moda de las americanas claras con éxito rotundo. «Americanas que, haga el calor que haga, jamás se quitan». Acatadas todas estas pautas, que tienen mucho que ver con el protocolo común de celebraciones, solo quedar disfrutar del ambiente, la fiesta y el espectáculo visual que supone una feria como la de Sevilla,

