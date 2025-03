Periodista y deportista: curiosidades y datos sobre la vida de Antonio Rossi

Antonio Rossi se ha consolidado como uno de los periodistas más aclamados de la televisión tras su larga trayectoria profesional en el medio. Son innumerables sus apariciones en la también conocida como caja mágica, donde revela exclusivas y trata los asuntos más relevantes de la crónica social, tanto nacional como internacional.

¿Quién es la pareja de Antonio Rossi?

La pareja de Antonio Rossi es Hugo Fuertes y se dieron el esperado Sí, quiero en agosto de 2024 en la finca del Grupo Mónico, en Madrid. Para la especial ocasión, lucieron, radiantes, con dos trajes negros. Para su gran día, confiaron en la misma sastrería. Se trata de Mansolutely, fundada por el madrileño Álvaro Torres. Como calzado, apostaron por unos zapatos de Glent, una marca made in Spain.

Posado de Antonio Rossi y Hugo Fuertes. (Foto: Gtres)

¿Qué estudió?

Antonio Rossi es licenciado en Periodismo en la Universidad de Sevilla y, además tiene un máster en Dirección de Empresas Audiovisuales en el Instituto de Empresas. Aunque cabe destacar que comenzó su formación en Ciencias Políticas, pero no la terminó.

Su pasión: el deporte

Una de sus grandes pasiones es el deporte, además lleva una vida de lo más saludable. Es triatleta e incluso ha llegado a estar federado como miembro del Club de Triatlón de Las Rozas de Madrid. Practicando esta actividad ha conseguido sus propios éxitos y en 2014 se posicionaba como el subcampeón de Madrid Triatlón Sprint 2014. A este reconocimiento se le suman muchos otros y es que también ha ostentado el décimo puesto en el Campeonato de España Sprint en la categoría 35-39.

Dónde ha trabajado Antonio Rossi

El periodista ha logrado hacerse un hueco en televisión y ha trabajado en diversos y conocidos espacios especializados en la prensa rosa. Actualmente, colabora en Vamos a ver de Telecinco. También ha formado parte de icónicos programas como ¡Qué tiempo tan feliz!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonio Rossi (@antoniorossi_oficial)

¿Qué le pasó en el ojo a Antonio Rossi?

Durante una intervención de Mila Ximénez, fallecida el 21 de junio de 2021, en Sábado Deluxe, Antonio Rossi contó la experiencia que vivió cuando tuvo un herpes zóster. También reveló las secuelas que le dejó y con las que sigue luchando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonio Rossi (@antoniorossi_oficial)

Rossi explicó que él tuvo un herpes zóster en 2006 y que tuvo una parálisis». «Se me quedó la cara dormida», explicó. «Duele muchísimo, no me podía ni quitar un jersey», añadió. «Es una reminiscencia de la varicela y ahora tengo un ojo más cerrado que otro por el herpes. Me lo trato con un neurólogo», detalló.

Cuántos años tiene Antonio Rossi

Por otro lado, sobre uno de sus aspectos personales se conoce que nació en Sevilla (España) en el año 1979.