Antonio Rossi y Hugo Fuertes han tenido un detalle con la prensa antes de pronunciar su tan ansiado Sí, quiero. La pareja se ha acercado hasta el lugar en el que se encontraban congregados los medios de comunicación en las inmediaciones de la finca del Grupo Mónico, en Madrid, que han escogido como escenario de la ceremonia; para agradecer el cariño recibido en los últimos días y protagonizar un posado de lo más romántico.

Fue alrededor de las 21:00 horas cuando Antonio Rossi y Hugo Fuertes hicieron su aparición ante la prensa. La pareja se ha mostrado de lo más sonriente y feliz por el paso que están a punto de dar. Radiantes, con dos trajes negros y una espléndida sonrisa.

Para su gran día, Antonio Rossi y Hugo Fuertes han confiado en la misma sastrería. Se trata de Mansolutely, fundada por el madrileño Álvaro Torres hace más de ocho años con el objetivo de reenamorar a los jóvenes en el vestir a medida. «No fabricamos uniformes, creamos prendas únicas que muestren quien eres tú dentro de tu traje. La elaboración de productos a medida, que se adapten a ti como si de una segunda piel se tratase. No hay un producto igual a otro, son como tu huella dactilar, única e irrepetible», explica el creador.

Como calzado, tanto uno como el otro han apostado por unos zapatos de Glent. Una marca 100% española que ofrece calzado a medida elegante y personalizado, combinando una innovadora tecnología 3D con la riqueza de la elaboración artesanal.

La boda de Antonio Rossi y Hugo Fuertes es una de las que más interés ha suscitado de la temporada en la crónica social de nuestro país desde que la pareja anunciara su compromiso, pues están invitados numerosos rostros conocidos de la televisión en España. Será una ceremonia que no contará con la figura de los padrinos, aunque sí habrá testigos, y los novios no se intercambiarán las alianzas tradicionales de matrimonio, dejando así a un lado las tradiciones.

Según pudo saber LOOK, en exclusiva, hace varios días, se ofrecerán más de una decena de aperitivos, entre calientes y fríos. Destacan aquí el jamón de bellota 100% ibérico de Chacinas de Salamanca, el arroz y fideúa, los quesos, el pescaíto frito y hasta una propuesta asiática. Asimismo, habrá un puesto de ostras in situ directas de El Puertito, un lugar donde se reúnen los amantes de las ostras y el buen ambiente en Madrid, con una decoración inspirada en las casetas de los ostricultores de Cap Ferret (Francia); y otro de bebidas y cócteles en el que no faltará el toque andaluz con la manzanilla Pastora Pasada en Rama.