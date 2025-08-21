Stella del Carmen toma una importante decisión semanas antes de su boda: “Cerraré este capítulo”

Stella del Carmen ha tomado una importante decisión sobre su negocio, una colección de perfumes que lanzaba en el año 2020 y que estaba inspirada en la Semana Santa española. Bajo el nombre de Lightbound, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith daba rienda suelta a su faceta más artística, que se suma también a la de cocinera, columnista o estudiante de Arte Dramático. A la joven no se le escapa nada, de ahí que quisiera arriesgarse con un importante salto dentro del mundo empresarial.

El propio nombre de la marca evoca algo muy especial, ya que puede traducirse como «atado por la luz o guiado por la luz». Un proyecto que tardaba hasta 2 años en desarrollar y del que ahora se despide, al menos temporalmente. Así lo ha compartido con sus más de 200.000 seguidores en Instagram.

Hasta el momento, Stella tan solo había lanzado al mercado una fragancia bajo el nombre de Alma, The Soul, que definían en la página oficial como «una mezcla de inspiraciones: recuerdos y aromas de la Semana Santa». Un aroma con el que pretendía recrear «el ritual de quemar incienso en casa, el olor del extracto de vainilla que sale de la botella mientras horneas». Sin embargo, parece que 5 años después, y a punto de casarse, la joven ha decidido cerrar este capítulo de su vida.

«He estado recibiendo muchos mensajes de amigos y extraños preguntando a dónde fue Alma», comienza explicando en su última publicación de Instagram. «Así que quería compartir una actualización: después de mucha reflexión, he decidido cerrar este capítulo con Lightbound y ya no haré ni venderé Alma», anuncia sin ofrecer demasiados detalles respecto al motivo por el que ha tomado esta drástica decisión. Eso sí, no ha dudado en agradecer lo aprendido durante esta etapa tan bonita y que ahora llega a su fin.

«Desde su lanzamiento en 2021, Lightbound ha sido un trabajo de amor y estoy infinitamente agradecido a cada cliente, almacenista y amigo que apoyó mi visión», asegura muy orgullosa del trabajo realizado. De hecho, se dirige directamente a todos los clientes que la han apoyado en esta aventura. «Tu creencia en Lightbound hizo que cobrara vida y aprendí mucho del proceso de iniciar un pequeño negocio», agrega explicando que «no se trata de un adiós permanente».

Al parecer, la hija de Antonio Banderas ha decidido concentrarse mucho más en «el trabajo creativo». «Lightbound siempre estará cerca de mi corazón y tal vez algún día vuelva a él», concluye dejando las puertas abiertas a la posibilidad de retomar el proyecto en algún momento.

Cuenta atrás para la boda del año

La guapa joven ya cuenta los días y las horas para darse el «sí quiero» con el amor de su vida, Alex Gruszynski, perteneciente a una familia bastante influyente y a quien conoce desde su más tierna infancia. Una preciosa historia de amor que sellarán con una gran boda celebrada en Valladolid, rindiendo de esta forma homenaje a su padre, Antonio Banderas.

El actor estaría realmente emocionado con el evento, que se llevará a cabo en la Abadía Retuerta LeDomaine. De lo que no cabe duda, es de que Stella del Carmen ha conseguido sorprendernos al decantarse por un espacio bastante íntimo, privado y a tan solo dos horas de Madrid.