Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, convierte su gran pasión en su futuro profesional

Nunca ha querido que la conozcan por la ‘hija de’ porque quiere ganarse con los méritos con el sudor de su frente y ya va camino de conseguirlo. Stella del Carmen está a punto de abrirse camino como empresaria después de unos cuantos años en los que habíamos le habíamos perdido la pista. El ojito derecho de Antonio Banderas se prepara para recibir al 2021 y reaparece con un nuevo proyecto entre manos. Se trata de algo inesperado que contiene en tamaño mini toda la esencia de esta joven que presume de las raíces malagueñas de su padre. ¿El nombre? ‘Lightbound’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stella Banderas (@stellabanderasgriffith)

Un perfume es lo que tiene entre manos Stella del Carmen. Y así lo anuncia ella misma, posando con la fragancia: «Bienvenido a Lightbound ✨ He estado trabajando en mi perfume durante casi dos años y finalmente estará listo en febrero». La joven ha querido probar suerte en el mundo empresarial en una vertiente que nada tiene que ver con la profesión de sus padres. ¿Habrá quedado atrás su decisión de ser actriz? No hay que olvidar que la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith estudió Arte Dramático para seguir los pasos de sus progenitores.

Es difícil saber si este salto al mundo de los perfumes va a ser definitivo ya que dependerá de la aceptación que ‘Lightbound’ tenga. Sin embargo, sí que ha quedado claro que es un reto sobre el que Stella se ha volcado completamente. Dos años de trabajo a destajo en los que ha dejado claro que era esta ocupación laque la ha tenido apartada del primer plano mediático, si bien es cierto que ella siempre ha abogado por el hermetismo y por llevar una vida discreta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @lightboundbystella

No fue hasta el pasado 30 de octubre cuando Stella del Carmen comenzó con la promoción de su fragancia. Lo hizo a través de una nueva cuenta de Instagram. En ella ha ido dando pistas a través de imágenes de la esencia de la misma. No ha sido hasta hace escasas 48 horas cuando ha dado la señal definitiva: un frasco de cristal sobre unas sábanas. La hija de Antonio Banderas describe su perfume así: «La primera fragancia de Lightbound, es una mezcla inspirada: recuerdos y aromas de Semana Santa, chocolate caliente, helado de Serendipity, el ritual de quemar incienso en toda la casa, oler el extracto de vainilla de la botella mientras se hornea….».

He aquí un detalle curioso. A Stella le han inspirado sus días en Málaga viendo las procesiones. Una pasión que le ha inculcado su padre desde bien pequeña ya que el actor siente una gran devoción por la Semana Santa y cada año participa como cofrade de María Santísima de Lágrimas y Favores. También es bastante posible que se haya dejado evocar por el olor de la biznaga, la flor típica de la Costa del Sol, que ya ha sido convertida en colonia anteriormente por Jimmy Boyd con una fragancia denominada ‘Esencia de Málaga’.

También ha creado una página web donde intuimos que se podrá adquirir cuando esté disponible, pero por el momento solo contiene un formulario para introducir nombre, apellidos y un correo electrónico para estar al tanto de las novedades. Pasito a pasito se construyen grandes cosas.

La competencia de Stella del Carmen, ¿en casa?

El perfil de Instagram de ‘Lightbound’ solo cuenta, de momento, con algo más de 400 seguidores, entre los que no falta su madre, Melanie Griffith. No obstante, la nota curiosa no es solo que su padre no la siga, sino que también le hace la ‘competencia’ promocionando sus propias colonias casi al mismo tiempo que Stella del Carmen anunciaba el mes de lanzamiento de la suya.curi

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial)

Rivalidades aparte, el anuncio de la joven llega en un momento destacado para su padre. Antonio Banderas está preparando todos los detalles de cara a la próxima gala de los Goya 2021, precisamente en su Málaga natal, con su productora, ‘Soho’, encargada de toda la organización de la gran fiesta del cine español. Una cita que tendrá lugar en febrero, el mismo mes en el que saldrá al mercado el perfume de su hija.

Esta nueva faceta de Stella del Carmen resulta cuando menos sorprendente. De ella sabíamos que era bastante introvertida, que había estudiado Arte y Literatura en la prestigiosa Universidad de New York. En un primer momento no quiso enfocar su carrera al cine, pero finalmente sí que se decantó por la interpretación. También nos había dejado saber que le encantaba escribir y que era una de las bloggeras más chic de una importante cabecera digital. Sin embargo, puede que su futuro profesional esté ligado a este perfume. Ya saben aquello de que las mejores fragancias se guardan en envases pequeños.