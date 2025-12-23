Lamine Yamal ha dado un paso inesperado fuera del terreno de juego al inaugurar su propio canal de YouTube con un vídeo de tipo house touring. En esta primera producción, titulada My house tour, el delantero muestra su antiguo piso en Sant Joan Despí, el hogar donde ha vivido durante los últimos años y que ahora deja atrás para mudarse a un lujoso chalé que anteriormente perteneció a Gerard Piqué y Shakira. El vídeo alcanzó las 11.000 visualizaciones en menos de una hora, generando gran expectación entre sus seguidores gracias a un recorrido de aproximadamente diez minutos en el que se aprecian cajas, bolsas y pertenencias preparadas para la mudanza.

Durante el recorrido, Lamine Yamal aparece acompañado de su primo Mohamed Abde, su confidente habitual en partidos, entrenamientos y eventos oficiales. Con un tono cercano y desenfadado, el futbolista muestra las diferentes estancias de la vivienda, desde el salón-comedor hasta la terraza, pasando por la cocina y habitaciones con baño propio. Uno de los momentos más destacados es su vitrina de trofeos, donde exhibe, entre otros galardones, el anillo de campeón de la Eurocopa 2024 y el balón con el que marcó a Francia en las semifinales del torneo, un recuerdo que considera invaluable. Además, el vídeo está lleno de detalles personales que reflejan su lado más humano y juvenil, como su pasión por las galletas, ambientadores con aroma a vainilla o la precaución de apenas utilizar la terraza para evitar ser visto por los vecinos.

El apartamento, aunque modesto comparado con la mansión que adquirirá, impresiona por su amplitud y distribución. En la planta baja se encuentra un amplio salón-comedor decorado con coleccionables de Dragon Ball y del FC Barcelona, además de habitaciones con baño propio y muebles funcionales. La cocina, totalmente equipada, es un espacio que Lamine confiesa casi no utilizar. En la planta superior se encuentra su habitación principal, con baño privado y acceso a la terraza, que apenas ha usado. Todo el recorrido refleja la vida cotidiana de un joven futbolista que, a pesar de sus logros profesionales, mantiene hábitos muy juveniles y cercanos a su generación.

Entre los momentos más comentados del vídeo está la explicación de por qué Lamine Yamal actualmente no tiene novia. Con su característico humor, el delantero confiesa: «Intento dormirme pronto para despertarme a la madrugada… y tú dirás: ‘¿para qué?’ No, para comer galletas. Me encanta, es mi plan favorito». Esta confesión, que ha sorprendido y divertido a sus seguidores, explica que su pasión nocturna por los dulces y sus horarios poco convencionales son incompatibles con la vida en pareja. Incluso bromea sobre la posibilidad de que, hasta encontrar a alguien que comparta su amor por las galletas a altas horas, su vida sentimental tendrá que esperar.

Lamine Yamal en un evento deportivo. (Foto: Gtres)

El debut digital de Lamine no se limita al house tour: su naturalidad frente a la cámara, sus bromas y guiños, como la camiseta de Luis Díaz, extremo del Bayern de Múnich, han generado un gran impacto en redes sociales, acumulando más de 25.000 suscriptores en pocas horas. Su vídeo combina entretenimiento, cercanía y momentos auténticos, ofreciendo una visión inédita de la vida de una de las promesas más grandes del fútbol mundial. Además, el contenido sirve como antesala de su próxima mudanza a la antigua mansión de Shakira y Piqué, un hogar que promete aún más expectación y lujo.