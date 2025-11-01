¿Quién es Anna Gegnoso, la modelo señalada como culpable de la ruptura de Lamine Yamal?

Lamine Yamal y Nicki Nicole han roto. Ya no es un rumor. El futbolista lo ha confirmado, pero promete que la relación no se ha acabado por una infidelidad. No obstante, son muchos los que piensan que su comportamiento no ha sido el más adecuado. Un paparazzi promete que el futbolista del Barcelona pasó la noche en un hotel con una modelo italiana llamada Anna Gegnoso, pero ¿quién es ella y por qué se ha hecho famosa? En LOOK tenemos respuesta a todas las preguntas.

Anna acumula 725.000 seguidores en su cuenta de Instagram, una cifra que la convierte en una de las influencers más populares de su país. Es más, entre sus seguidores hay gente de diferentes nacionalidades porque ha realizado campañas que están orientadas al público extranjero. Ha colaborado con marcas importantes y lleva mucho tiempo trabajando en la industria, así que tiene un perfil con bastante peso.

Anna Gegnoso posando. (Foto: Instagram)

La creadora de contenido parece no estar dispuesta a que su nombre vaya asociado a Lamine Yamal, por ese motivo no ha hecho ningún comentario después de salir a la luz su vinculación con el futbolista. No son pocos los que confirman que se conocen, aunque la pregunta es: ¿Qué ha pasado realmente entre ellos?

Según el paparazzi Jordi Martín, Lamine pasó una noche en un hotel de Milán con Anna Gegnoso. Supuestamente entraron y salieron solos del establecimiento, mientras que Nicki Nicole, entonces pareja del futbolista, estaba en su Argentina natal por cuestiones personales y profesionales.

Los rumores empezaron en 2024

Instagram no es la única plataforma que ha conquistado Anna Gegnoso. En LOOK hemos hecho un repaso de su historial y podemos decir que también se ha sentado en el trono de TikTok, donde reúne a más de 800.000 usuarios. Los expertos aseguran que estamos delante de una estrella del mundo digital, pues hay que tener en cuenta que sólo tiene 20 años.

Anna Gegnoso posando. (Foto: Instagram)

Anna ha conseguido despertar el interés de la crónica social gracias a otras relaciones, aunque es ahora cuando atraviesa su época dorada y nosotros sabemos el motivo.

El deportista del Barcelona se dejó ver en un famoso centro comercial de la Ciudad Condal junto a Gegnoso. Sin embargo, su entorno dio un paso adelante para asegurar que entre ellos no había nada sentimental, simplemente eran amigos. Aseguraron que precisamente esa era la razón por la que no necesitaban esconderse de nadie y actuaban con total normalidad. Sin embargo, una parte del público no confió en esta versión y siempre pensó que estaba ocurriendo algo que nadie quería contar.

Lamine Yamal da su versión sobre la ruptura con Nicki Nicole

Lamine Yamal en el terreno de juego. (Foto: Gtres)

Tal y como hemos adelantado al principio de esta noticia, Lamine Yamal no ha tenido en cuenta a sus detractores y ha garantizado que no ha engañado a Nicki Nicole.

El periodista Javi Hoyos, presentador de D Corazón, ha logrado hablar con Yamal, quien ha sido directo y le ha dicho: «No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación». Ahora solamente hace falta esperar para ver si sus palabras coinciden con el planteamiento de Nicki Nicole.