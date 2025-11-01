Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No hay ninguna infidelidad»

Lamine Yamal ha anunciado su ruptura con Nicki Nicole. Se pone así fin a una de las relaciones más mediáticas de los últimos meses. Ambos, futbolista y cantante, se habían dejado ver en muchas ocasiones, con fotografías públicas, pero ahora rompen la relación, tal y como ha confirmado el propio jugador del FC Barcelona.

«No estamos juntos», ha dicho Lamine Yamal, que ha explicado que la ruptura no es «por ninguna infidelidad». Lamine y Nicki llevaban desde el pasado verano juntos formando una de las relaciones más mediáticas del panorama internacional. Pero el amor les ha durado poco, menos de medio año.

«No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación», ha explicado Lamine Yamal en declaraciones al periodista Javier Hoyos, tal y como ha dicho en el programa D Corazón de La 1 de TVE. «No le he sido infiel ni he estado con otra persona», ha añadido el jugador del Barcelona, que viene de calentar el Clásico ante el Real Madrid, partido que acabó perdiendo sin hacer prácticamente nada sobre el césped.

Esta ruptura, como decimos confirmada por Lamine Yamal en declaraciones, llega después de una posible fiesta de Lamine Yamal en Milán, en la que, según algunas informaciones, el futbolista culé estuvo acompañado por la joven y famosa modelo Anna Gegnoso. Tras ello, y con esa ruptura, Lamine explica que no ha habido ninguna infidelidad.

En las redes sociales de ambos, tanto de Lamine Yamal como de Nicki Nicole, no aparecen ya fotos de los dos juntos tras haber compartido diferentes imágenes en estos últimos meses de relación, que ha durado poco más de tres meses. La cantante argentina había ido varias veces a Barcelona a ver a su ya ex pareja verle en directo, la última vez en el encuentro ante el Olympiacos de Champions.