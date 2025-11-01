Flick sobre la polémica que rodea a Lamine Yamal: «Siempre le voy a proteger»

Hansi Flick reapareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper tras borrarse de la rueda de prensa previa al Clásico contra el Real Madrid y dejarle el marrón a su segundo Marcus Sorg. Una vez cumplido su partido de sanción, el entrenador alemán atendió a los medios de comunicación presentes para analizar el duelo de este domingo en Montjuic contra el Elche de Sarabia.

«El Elche es un rival que me gusta cómo juega, lo hacen bien como equipo para desplegarse. Tenemos que seguir nuestro plan de partido para presionar. Me han gustado mucho los dos últimos entrenamientos. Además, recuperamos a Dani Olmo y Lewandowski, aunque perdamos a Pedri», comenzó señalando Hansi Flick ante los medios de comunicación en sala de prensa.

Sobre el nivel y los dolores de Lamine Yamal: «¿Solo se ha hablado de Lamine esta semana o es todas las semanas? Todas las semanas se habla de él yo creo, está bien, he hablado con él, algunos días nota algunas molestias y dolor. Se está esforzando mucho y ha mejorado. Evoluciona bien».

Más de Lamine y las polémicas entorno a su figura durante y tras el Clásico: «Hablamos con él, con normalidad, somos muy sinceros, todos entre nosotros y es como funciona mejor. Siempre le voy a proteger y ayudar, es un chico joven, fantástico y seguiremos por el mismo camino».

«Nos sorprendió cuando llegó. Después del partido en Madrid solo tenía una pequeñas molestias, fatiga, pero lo revisamos y vimos la lesión. Tenemos que asumirlo. Nos falta uno de los principales jugadores. Nos da mucha pelota, también en la recuperación. Esperamos que pueda volver muy pronto», comentó el entrenador del Barcelona sobre la lesión de Pedri.

«Nos han venido unas lesiones que hay que aceptar. Llegamos a noviembre y queda mucha temporada», dijo sobre la plaga de lesiones.

«Joan García entrena bien, va por el buen camino, pero no hay que apretar porque todo evoluciona bien. Con Lewy y Olmo veremos cuanto pueden jugar mañana y ya decidiremos», comentó Flick ante la prensa.

«¿Cuántos años tiene? 18, pues es normal que no siempre esté a su máximo nivel. Para mí lleva dos temporadas a un nivel top. Estoy muy contento. Si no está en su mejor versión hay que trabajar con ellos y con el resto. Es trabajo para los técnicos y los jugadores. Dar todo lo que puedan al equipo», valoró sobre Cubarsí.

«No quiero echar la vista atrás porque no es lo mejor que puedo hacer. No es lo mejor estar arriba, detrás de los cristales. Tengo que trabajar para que no me pueda volver a ocurrir», comentó Hansi Flick sobre su sanción durante el Clásico.

Sobre Iñaki Peña: «Es un gran portero, por supuesto, pero nosotros tenemos que hacer un gran partido para ganar los tres puntos. El Elche juega muy bien y nosotros tenemos que ser una unidad. Los aficionados también deben tener la sensación que hacen todo lo posible».