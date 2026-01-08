Quique Setién explica el calvario para que el Barcelona le pagase: «Tardaron cuatro años…»

Quique Setién ha roto su silencio un año y medio después de que el FC Barcelona liquidase su deuda con el finiquito de su contrato. El entrenador cántabro fue despedido después de apenas seis meses en el club y demandó al club por el impago de los emolumentos que no percibió en su momento. Un capítulo que ha recordado explicando el calvario que sufrió hasta que le pagaron el último euro.

«Ya cumplieron todos sus compromisos, hace tiempo. Tardaron tres o cuatro años, pero cumplieron al final. Claro», explicó después de que el Barça tuviera que pagarlo a plazos ante la crítica situación financiera que vivía el club en esos momentos. Sin embargo, el juicio por los impagos del Villarreal en la temporada 2022/23 aún no se ha resuelto: «Ahora estamos esperando a ellos, que tampoco he cobrado. ¿Pero bueno, dos años y medio, eh? Está el tema en el juzgado. Se le habrá traspapelado el juicio al juez allí, porque llevamos un año y medio esperando una sentencia. Pero bueno, vamos a ver», confesó.

La etapa de Quique Setién en el Camp Nou fue una de las más polémicas del Barcelona. Aquel famoso 2-8 frente al Bayern de Múnich en Champions dejó muy tocado al equipo y a punto provocó una salida de Leo Messi después de emitir una carta solicitando su rescisión de contrato. Un conflicto que Laporta cortó por lo sano cargándose al entrenador para traer a Ronald Koeman. «Me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, pero no llegué en un momento con chavales ilusionados, con entusiasmo y con buen ambiente… Fue diferente tristemente», expresó.

Sobre Hansi Flick, el cántabro destacó el buen ambiente que se respira ahora en Barcelona: «Los futbolistas son los protagonistas. Me parece que la influencia de Flick es muy alta. Es un hombre muy exigente y que la plantilla ha aceptado la propuesta que ha llevado. Aunque parezca una idea suicida a veces, le da mucho más al Barça de lo que le quita. Está haciendo un equipo joven que irá creciendo con el tiempo. Me parece un equipo muy solvente y me gusta», concluyó.