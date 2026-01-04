Un aficionado del Barcelona fue a provocar a la grada de animación de Cornellá y acabó detenido

Un aficionado del Barcelona dio la nota durante el derbi catalán al dirigirse a la zona del fondo de animación del Espanyol a realizar provocaciones hasta acabar detenido. Fue la única manera que tuvieron los guardias de seguridad de Cornellá de controlar una situación que se les podía ir de las manos porque este joven se quería enganchar con la afición perica.

De hecho, mientras era expulsado de las gradas, quiso incluso agredir a un joven aficionado del Espanyol y posteriormente con uno de mayor edad. Hasta una decena de guardias fueron necesarios para llevarse a este individuo totalmente fuera de sí. Y es que este seguidor culé acudió a la grada de animación de Cornellá con el único objetivo de provocar y causar malestar.

Tensión en la grada con un aficionado culé.#DeportePlus pic.twitter.com/5N4JseYStS — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 3, 2026

Las cámaras de Movistar + captaron las imágenes del momento de la detención, así como varios aficionados y periodistas con sus teléfonos móviles, por lo que el rostro del individuo es totalmente público y conocido. La consecuencia lógica para el incidente sería la prohibición de acceso a Cornellá hasta nueva orden, al tratarse además de un aficionado del Barça no asiduo al estadio.

Detenido un aficionado del Barcelona

La tensión fue máxima tanto en las gradas como en el césped, donde el equipo de Hansi Flick acabó ganando en los últimos minutos con un espectacular golazo por la escuadra de Dani Olmo y otro de Robert Lewandowski. El héroe del Barça fue el portero Joan García, protagonista del partido de Liga por el recibimiento hostil y por sus paradones salvadores.