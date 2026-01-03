Manolo González: «De Joan García no voy a comentar nada, ya lo dije todo la temporada pasada»

Joan García estaba destinado a ser el protagonista del derbi catalán. Volvió a pasar por el túnel y los vestuarios que tantas veces ha visitado, aunque esta vez con la camiseta de la acera de al lado. No le amedrentó el hostil recibimiento cargado de billetes describiéndole como Judas, de pitadas monumentales e insultos constantes. Frustró a los de Manolo González y mantuvo al Barcelona con pulso para que Olmo y Lewandowski sentenciaran el derbi catalán, que ha recuperado la igualdad demandada.

«Estoy muy orgulloso del equipo y del público. Espero que algún medio de comunicación pida perdón por decir que calenté el derbi. Espero que no me pidan ninguna entrevista. Volviendo al partido, muy contento, pero enfadado. Era un partido que lo teníamos a tocar para ganar. Se nos escapó. Hemos de cambiar la mentalidad porque hoy teníamos que ganar. El equipo ha de ganar contra quien sea y se nos ha escapado», explicó Manolo González.

El técnico perico se negó a valorar el partidazo de Joan García. «No voy a hablar nada de Joan porque diga lo que diga me van a buscar las vueltas. La temporada pasada dije todo lo que pensaba sobre él. Ayer intenté calmar a todo el mundo y le dieron la vuelta diciendo que había incendiado el derbi. No quiero entrar en ese tema. La derrota no es injusta porque esto va de acierto. No puedes fallar lo que hemos fallado. Cuando tú no aciertas no puedes ganar», recordó Manolo González.

El técnico perico se lamentó por la manera de encajar los goles. «El 0-1 fue una jugada que nos activamos demasiado tarde. Urko se fue hacia delante cuando debió ir hacia atrás y creo que también debimos hacer falta. Fue una acción de talento de Fermín y Olmo. Una acción sin aparente peligro la metieron en la escuadra. El rival tiene nivel, mérito que hagan ese gol. El 0-2 es una contra, nos pilla muy abiertos. El 0-2 fue más causa de cómo fue el partido», detalló.

Manolo González también desveló el sentir de la plantilla perica. «Están enfadados. Los mensajes recibidos son de ánimo, que el equipo mereció más. Pero no nos vale esto. Hemos generado una situación de que lo que nos vale es ganar. No nos valía perder ni empatar 0-0. Nos vamos fastidiados porque no fuimos capaces de ganar», finalizó.