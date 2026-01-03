Un flojo Barcelona se lleva el derbi de Joan García ante el Espanyol

Un flojo Barcelona se llevó el derbi catalán de Joan García con los goles de Dani Olmo y Lewandowski al final del partido. Mereció ganar un gran Espanyol, pero perdonó demasiado con un fallón Roberto y ante un Joan que lo paró todo. El líder sigue intratable y se lleva tres puntos en un partido muy complicado en el que no mereció ganar, pero lo hizo. Y eso hace a los equipos campeones de Liga.

Joan García fue el mejor del derbi. Era su partido y lo terminó siendo por otro tema. Recibimiento hostil y aun así se hizo grande bajo palos y lo paró todos. Paradas imposibles ante un Espanyol que fue mucho mejor y que mereció llevarse el partido. Pero con 0-0, perdonando y ante la calidad culé, el Barça se llevó el partido en el tramo final. Un injusto resultado que demuestra que los de Flick tienen cara de campeón.

Hansi Flick sorprendió en la previa del derbi catalán con la suplencia de Pedri. El canario no estaba preparado todavía para ser titular. Jugó De Jong en el medio y arriba con todas las armas: Rashford, Raphinha, Lamine y Ferran. El Barcelona salió vistiendo de azulgrana diez años después en campo del Espanyol.

Los focos estaban puestos sobre la figura de Joan García. El portero catalán vivía su primer derbi catalán después de cambiar el Espanyol por el Barcelona el verano pasado. En la previa, pancartas de todo tipo contra él: judas, traidor, rata… En el calentamiento, pitada descomunal. Y una vez comenzó el encuentro, la grada le pitaba cada vez que tocaba la pelota. Recibimiento hostil. Pero sin exageraciones.

El partido empezó con mucha igualdad y con pocas ocasiones. El dominio del balón fue para un Barcelona que intentó llevar el peso del partido. Pero no encontraba huecos ante un equipo perico muy bien ordenado atrás como toda la temporada.

La primera y mejor ocasión del partido fue para el Espanyol. Expósito mandó un balón largo en el 19 entre líneas y dejó a Roberto en una posición clara. El delantero perico se marchó en velocidad de Gerard Martín y se plantó en el mano a mano ante Joan. Su disparo fue al centro y el portero catalán pudo despejarla sin problemas. Perdonaban los de Manolo González.

El Barcelona estaba espeso en ataque y no disparó por primera vez en el partido hasta el minuto 28. Lamine Yamal buscó portería desde la esquina del área y su disparo se fue desviado por poco. No estaba cómodo el equipo de Flick e iba a ser de nuevo el Espanyol el que le iba a meter el susto en el cuerpo.

Joan García salva al Barcelona

Joan García salvó al Barcelona en la recta final de la primera mitad. Corría el minuto 38 de partido cuando Carlos Romero puso un caramelo centrado al área. Allí apareció Pere Milla para de cabeza en el primer palo rozar el primer gol perico. Pero lo evitó Joan con una parada descomunal. Dejó alucinado a toda la grada, que por unos segundos paró sus silbidos hacia su ex portero para recordar lo bueno que es.

Lo que estaba claro es que el Espanyol había perdonado en la primera parte con dos claras ocasiones frente a un Barcelona muy tibio en materia ofensiva. El primer tiempo terminó con un disparo flojo de Yamal a las manos de Dmitrovic. Antes, Cabrera y Eric tuvieron que ser atendidos durante cinco minutos tumbados en el césped por un durísimo choque de cabezas.

La segunda parte comenzó con cambio de Hansi Flick metiendo a Fermín por Rashford. Por otro lado, Joan García se colocaba bajo la portería donde estaban situados los ultras del Espanyol y se llevaba una nueva bronca. También sacaron pancartas con imágenes de ratas y llovió algún objeto que se quedó en la red de seguridad.

El Barça comenzó la segunda mitad algo más intenso en el segundo tiempo y Koundé avisó en el 54. El defensa francés aprovechó un balón llovido en el segundo palo y su cabezazo lo sacó Dmitrovic con una gran parada. La entrada de Fermín también le dio un plus más ofensivamente.

El Espanyol sigue perdonando

La réplica llegó un minuto después del Espanyol con una llegada de Roberto con un mal disparo a las manos de Joan. No estaba nada fino el delantero perico, pero otra vez con fuerza le ganaba la posición a los centrales culés.

Volvió a llegar con mucho peligro en el 58 el Espanyol y volvió a perdonar cuando una llegada en superioridad numérica en la que Pere no pasó rápido y Dolan no encontró el remate. Un minuto después, la pelota le cayó la pelota a Roberto dentro del área y no encontró remate. Aguantaba como podía el Barça. Las cuatro ocasiones más claras del partido eran pericas. Manolo González hizo su primer cambio en el 60 metiendo a Jofre por Edu Expósito.

Roberto y Joan desesperan al Espanyol

La que falló el Espanyol en el 63 no tuvo sentido. Fue tremenda y desesperó a la grada perica. Roberto volvió a ganarle el duelo a los centrales del Barcelona y se quedó solo ante Joan García. Eran dos contra el portero. Y ni aun así. Intentó regatear al portero y Joan le sacó una mano prodigiosa salvando nuevamente el gol. El conjunto perico estaba perdonando de lo lindo. Lo estaba dejando vivo al Barça.

Hansi Flick revolucionó el banquillo con tres cambios un minuto después. Salieron al campo Lewandowski, Dani Olmo y Pedri por Ferran, Gerard Martín y Raphinha. En este caso, Eric pasaba a ser central. Lamine y Lewandowski quedaban como únicos delanteros para que el equipo estuviese más junto.

El Espanyol merecía ir ganando. Y por más de un gol. Pero así es el fútbol. En el minuto 69, Joan García le volvió a sacar una gran mano abajo a Roberto en otro disparo muy peligroso. El delantero perico le estaba ganando todos los duelos a la defensa, pero no al portero catalán.

Dmitrovic salva el gol de Eric

Y cuando perdonas tanto, en el fútbol lo sueles pegar. Y estuvo a punto de pasar en el 70. El Barcelona tuvo su mejor ocasión aprovechando un rechazo dentro del área. Eric García, en el área pequeño, le pegó de puntera y Dmitrovic hizo una parada descomunal colocando el brazo abajo. Vaya derbi y vaya partidazo.

En el 75, Manolo González metió a Kike García por un Roberto que se llevó la ovación de Cornellá a pesar de las ocasiones perdonadas. Un minuto después, Joan García se sacó de la chistera otra gran parada para salvar otro buen disparo de Carlos Romero. Puado y Terrats entraron al campo en el 83.

Dani Olmo le da la victoria al Barça

La calidad individual que tiene el Barcelona gana partidos. También cuando no mereces ganar. Y eso hizo el equipo de Flick en el minuto 84. Apareció Dani Olmo en la esquina del área y con remate perfecto la puso en la escuadra. Era el 0-1 para el Barça en el derbi catalán tras merecer ir por debajo en el marcador. Jarro de agua fría para el cuadro perico y el Barcelona sacaba tres puntos en un partido muy flojo.

El Espanyol había tirado la toalla. El 0-1 fue un golpe demasiado fuerte. Y en el 90, a la contra, Lewandowski hizo el 0-2 tras una gran jugada de Fermín López. Se la sirvió en bandeja al delantero polaco que a la portería vacía no falló. Llovieron botellas en la celebración culé, demasiado efusiva.