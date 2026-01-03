Así queda la clasificación de la Liga: el Barça sale reforzado del derbi

Dani Olmo mantuvo la racha victoriosa del Barça en Liga con un tanto postrero en el derbi catalán. El centrocampista culé ajustició en el minuto 85 a un Espanyol que mereció mucho más en un encuentro en el que Joan García fue el MVP del encuentro. El equipo de Hansi Flick, de esta forma, incrementa su ventaja sobre el Real Madrid a siete puntos en la clasificación de la Liga.

El conjunto azulgrana ha contado por victorias sus últimos nueve partidos en el campeonato doméstico desde que perdieron en el Clásico. El Espanyol continuará en el quinto puesto de la clasificación de la Liga tras cuajar un auténtico partidazo donde se estrelló contra un gran Joan García.

Otro nombre destacado del triunfo azulgrana fue un Fermín López que entró en la segunda mitad y que asistió tanto en el gol de Dani Olmo como en el de Robert Lewandowski, ya en el descuento. El jugador andaluz hizo dos grandes conducciones que rompieron por completo a la defensa de un voluntarioso Espanyol que tuvo las ocasiones más claras en las botas de Roberto.

Con este triunfo balsámico, el Barcelona firma una primera vuelta de 49 puntos y se encuentra en progresión de terminar el campeonato con 98 puntos en la clasificación de la Liga. De suceder así, el conjunto culé mejoraría y de lo lindo su rendimiento respecto a la temporada anterior cuando ganó el campeonato con 88 puntos.

El Barcelona solidifica su candidatura a ganar el campeonato en una de las salidas más hostiles que tenía en el calendario ante un Espanyol que dio la talla pese al engañoso resultado. Flick, gracias a esta renta adquirida, mete más presión a un Real Madrid que ya no se puede permitir más tropiezos y que mañana domingo recibe a un Betis siempre peligroso.

Joan García demostró en Cornellá el motivo por el que el Barcelona invirtió una enorme cantidad de dinero en su fichaje este verano. Pese a los pitos, el portero fue un pilar para mantener a los culés con una racha de nueve victorias.