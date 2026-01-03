Alineación del Real Madrid contra el Betis: Gonzalo hará de Mbappé

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Betis en el estadio Santiago Bernabéu tiene una gran ausencia, como es la de Mbappé. El galo, con un esguince de rodilla, se perderá el choque contra los andaluces y Xabi deberá buscar soluciones. En principio, será Gonzalo el que ocupe esa posición.

En la alineación del Real Madrid no hay dudas en la portería, ya que juega Courtois. En defensa, Valverde seguirá siendo el lateral derecho, mientras que Álvaro Carreras, tras cumplir dos partidos de sanción en Liga, lo hará en el costado izquierdo. En el centro de la defensa formará Raúl Asencio y Antonio Rüdiger.

En el centro del campo, Tchouaméni es un fijo en el corte, mientras Bellingham y Arda Güler jugarán por delante en la creación. Y arriba, Rodrygo, que terminó 2025 a un gran nivel, atacará por la derecha, Vinicius lo hará por la izquierda y Gonzalo será la principal referencia ofensiva.

Paso a paso con Mbappé

«Iremos apurando los plazos. Es mucho de sensaciones y vamos a hacer todo lo posible para poder estar lo antes posible. ¿Cuándo será? Esa es la pregunta. No lo sé. En la siguiente rueda de prensa previa a partido te lo diré más claro. Hacemos valoraciones a raíz de cada partido y de las sensaciones del jugador y después tomamos las decisiones en base a las necesidades. Hay que ver la evolución y vamos a hacer todo por nuestra parte para que esté lo antes posible», asegura Xabi en rueda de prensa.

La realidad es que Mbappé necesita un milagro para poder subirse al avión junto al resto de sus compañeros el próximo 6 de enero, rumbo a Arabia Saudí, donde el Real Madrid disputará una nueva edición de la Supercopa de España. El galo está descartado para jugar contra el Betis el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu, pero ahora mismo su presencia en el torneo que se celebra en Yeda es una incógnita.

«En un mundo ideal, no debería jugar. Dependerá de muchos factores. Ahora mismo, ni los doctores ni él conocen qué pasará», aseguran desde Valdebebas este primer día del año. Por lo tanto, ahora solo toca esperar y cruzar los dedos, aunque el milagro parece complicado de pronosticar.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo que mide a los blanco contra el Betis: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler; Rodrygo, Viniciu y Gonzalo.