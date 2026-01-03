Así fue el recibimiento de la afición del Espanyol a Joan García: pitos, billetes y pancartas de Judas

La fecha del regreso de Joan García al RCDE Stadium ha estado marcada en el calendario desde su traspaso al FC Barcelona el pasado verano. El guardameta cambió el blanquiazul por el blaugrana, en un movimiento que la afición perica no le perdona y se lo ha hecho saber en todo momento. Joan García ha sido el primer jugador del Barça en pisar el césped para el calentamiento, y la hinchada del Espanyol le ha dedicado una sonora pitada de bienvenida.

El portero catalán ha recibido los abucheos en solitario, sin la compañía de ningún miembro del cuerpo técnico ni de sus compañeros Szczesny y Ter Stegen. En su camino hacia la portería para comenzar sus ejercicios de calentamiento, la intensidad de los pitos no ha cesado y ha continuado durante buena parte de él. En los instantes previos al inicio, cuando el speaker del Espanyol ha recitado las alineaciones de ambos equipos, los decibelios del RCDE Stadium han vuelto a dispararse para mostrar el descontento de la afición perica con su ex portero.

Unos abucheos que se han repetido en los primeros balones que ha tocado Joan García en el encuentro. El ambiente ya se había caldeado en la previa, y la amenaza de que se lanzaran objetos a las porterías provocó que el Espanyol colocara redes detrás de las mismas, con el objetivo de reforzar la seguridad. La hostilidad hacia el guardameta se trasladó a los alrededores del estadio en la previa, donde aparecieron billetes con la inscripción «Judas García» y una imagen del ex perico besando el escudo del Espanyol.

🔥 Cornellá sigue acordándose de Joan García 💥 Asi están los alrededores del estadio para el derbi #EspanyolBarça de las 21:00 😡 «Judas. Rata…» 📷 @danigilopez pic.twitter.com/rJmfb3fCBs — Tiempo de Juego (@tjcope) January 3, 2026

También se han pegado pancartas en las que se le define como «rata» y «judas». «Eras de los nuestros. Te fuiste al máximo rival, demostrando que tu amor al club no era tal», rezaba una de ellas junto a varias fotografías de Joan García. La afición del Espanyol no perdona el traspaso del portero a su eterno rival, y se lo ha hecho saber de diferentes formas tanto dentro como fuera del terreno de juego. Manolo González, entrenador del Espanyol, defendió a los suyos al recordar el recibimiento del Camp Nou a Luis Figo tras fichar por el Real Madrid.