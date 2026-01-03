El lamentable cántico de los ultras del Espanyol: «¡Queremos la cabeza de Joan!»

Un grupo de aficionados del Espanyol subió aún más la temperatura del derbi catalán más caliente que se recuerda en los últimos años con un vergonzoso cántico en el que pedían la cabeza de Joan García, ex portero perico y ahora del Barcelona. El equipo culé visitará este sábado a las 21:00 horas el estadio de Cornellá, que estará blindado ante posibles incidentes contra los blaugranas y sobre todo que puedan afectar al meta español.

«¡Queremos la cabeza de Joan García!», es el cántico de la vergüenza que entonaron varios seguidores del Espanyol en plena calle durante la noche previa al encuentro de la jornada 18 de Liga. El conjunto perico llega en una espectacular racha, a dos puntos de Champions y con motivos de sobra para centrarse exclusivamente en el fútbol ante semejante oportunidad de dar la sorpresa contra su máximo rival.

‘La cabeza no se’ però les parts baixes si que les palpareu potser. 🎥 Alvaro DM: A peu de Gespa. pic.twitter.com/2v5LxcaleF — Alex (@alexmasdeu_) January 2, 2026

En cambio, varios radicales han decidido dejar el juego en un segundo plano y entonar esta grave amenaza. Cabe recordar que en los dos fondos de Cornellá habrá unas redes que protegerán las zonas de las porterías y Joan García, en principio, no debería correr ningún riesgo. Como hemos contado en este periódico, el portero está tranquilo, centrado en el choque y no hará ningún tipo de gesto a la grada en caso de recibir finalmente provocaciones o que le lancen objetos.

El recorrido de Joan García en el Espanyol

Joan García jugó desde niño en las categorías inferiores con el Espanyol y cuatro temporadas con el primer equipo, sacándole incluso del pozo de Segunda División en la 2023-24. Ese año se consolidó como un portero prometedor y al siguiente explotó definitivamente, atrayendo el interés de clubes de élite, entre ellos el Barça, que le fichó el pasado verano en uno de los traspasos más polémicos de los tiempos recientes.

El perico cambió Cornellá por el Camp Nou cuando los de Hansi Flick acababan de levantar otra Liga en Cornellá y tras besarse el escudo del Espanyol al conseguir la salvación en Primera. Unos meses más tarde, Joan García tendrá que volver a la que fue su casa, donde recibirá de todo menos una cálida acogida.