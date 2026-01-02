Así es García Verdura, el árbitro al que el Barça puso en un Gamper y ahora dirigirá el derbi catalán

Víctor García Verdura, de 31 años, se ha convertido en las últimas horas en uno de los grandes protagonistas del derbi catalán entre Espanyol y Barcelona. Y eso que todavía quedan más de 24 horas para el partido. Todos los focos apuntaban a Joan García, pero el CTA ha provocado que muchos de ellos señalen ahora al colegiado del derbi más caliente de la década.

García Verdura dirigirá a Barcelona y Espanyol por primera vez en su carrera. Es la tercera vez que el CTA se salta la territorialidad de sus colegiados esta temporada, pero en esta ocasión es la más polémica sin duda. Víctor nació en Sant Iscle de Vallalta, a sus 22 años debutó en Segunda B y cinco años después ya estaba en Segunda División. Necesitó dos años en el fútbol profesional para dar el salto definitivo a Primera División.

La polémica está en que en el año 2024, el Barcelona eligió a Víctor García Verdura como el árbitro invitado para dirigir el Trofeo Joan Gamper de aquella edición. Fue contra el Mónaco. No imaginaban seguramente ambos protagonistas que se volverían a ver las caras un año y medio después en partido oficial. Y es que no lo imaginaba nadie.

El Barcelona, por lo tanto, contrató a García Verdura para ese partido y ahora tendrá que dirigir al equipo culé en un partido muy caliente ante el Espanyol. El equipo perico ya ha transmitido su enfado, dejando claro que es un «error» que un árbitro catalán sea el encargado de impartir justicia en este encuentro. Diversas fuentes informan también que los árbitros tampoco ven esta decisión con buenos ojos por motivos de seguridad.

Un García Verdura que también estuvo en el foco de la polémica el pasado 14 de diciembre durante el Alavés-Real Madrid. No pitó un claro penalti sobre Vinicius que pudo condicionar el encuentro y perjudicar al conjunto madridista.

