Lamine Yamal echa más leña al derbi catalán tras la provocación de Pere Milla: «Ganas de volver»

Lamine Yamal arroja más gasolina a un derbi catalán, el que disputan Espanyol y Barcelona este sábado, inflamable de por sí. Son esos partidos, los incendiables, los que el futbolista comienza a jugar antes del pitido inicial. Lo hizo contra el Real Madrid en el Clásico de esta temporada y lo ha repetido antes del duelo en Cornellá.

Ha publicado dos fotografías suyas celebrando su gol junto a Balde en el encuentro de la pasada temporada. El festejo ya de por sí posee una naturaleza claramente provocativa. Con los brazos abiertos y mirando al fondo de Cornellá. Por si esto fuera poco, las imágenes van acompañadas de emoticonos más hirientes.

Dos puntos, uno azul y otro rojo para emular los colores del Barcelona, una cara sonriendo y un pie. Es precisamente ese último emoticono el germen de la discordia, pues se entiende como una sutil respuesta a Pere Milla, futbolista del Espanyol que calentó el derbi. «Pisaría a Lamine Yamal», respondió el perico cuando fue preguntado a quién le gustaría pisar, si Yamal o Joan García.

Lamine Yamal y el derbi catalán más caliente de la década

El Espanyol en general y Manolo González -su técnico- en particular, han explotado este viernes en la previa del derbi catalán, el más caliente de la última década. El entrenador perico defendió a su afición ante los ataques que está sufriendo siendo condenados por el recibimiento que se espera que pueda tener Joan García este sábado y puso al Barcelona ante el espejo a la hora de dar lecciones.

«Llevo entrenando un año y pico, casi dos, y aquí no hemos matado a nadie. No entiendo estas historias. No pasará nada. La gente es consciente de lo que tiene que hacer, tienen un comportamiento excelente, y ha sido así generalmente. En este aspecto no le daremos más vueltas. Los aficionados van a apretar, nadie va a venir con ramos de rosas. Tengo muchos amigos del Barça. Cuando vino Figo al Camp Nou… no están en condiciones de dar lecciones a nadie», explicó el técnico.

La designación del árbitro, el catalán García Verdura, tampoco le gusta al técnico perico. Cabe recordar que será el primer derbi catalán arbitrado por un colegiado catalán. «Haga lo que haga, se le va a venir en contra. Si en un partido normal el árbitro está muy mirado por encima, imagina mañana. Imagina lo que puede pasar si el Espanyol sale beneficiado, es mejor irte de Cataluña si eso pasa», argumentó.