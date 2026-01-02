Pere Milla calienta el derbi de Barcelona: «Pisaría a Lamine»

El derbi catalán entre el Barcelona y el Espanyol está calentito. Tantos días entre jornadas, con el parón navideño mediante, ha dado lugar a mucho rifirrafe entre ambos clubes, también entre jugadores, disparando la rivalidad entre ambas instituciones a niveles de otra época. El partido se juega ya fuera del césped, el buen rumbo de los culés, con Lamine Yamal como bandera, y el regreso de Joan García a Cornellà defendiendo ahora la portería azulgrana, pone a Pere Milla en el centro de la diana con unas declaraciones que van a traer cola antes del derbi de Barcelona.

Pere Milla, delantero del Espanyol, participó estos días en un programa de humor de Betevé realizado ante público en el Eixample Teatre. El mismo era en clave perica, aunque con mucha broma y humor. Junto a Milla estuvo la también jugadora del Espanyol Anna Torrodà, del primer equipo femenino.

Fue durante el programa cuando se dieron diferentes situaciones que no han gustado nada a la afición y el entorno blaugrana pese a que éste se desarrollara desde el humor y la sátira. En uno de los momentos, los conductores del programa invitaron a ambos jugadores a disparar balones contra una silueta de cartón de Joan García, ex del Espanyol y actual portero de Barça. Si impactaban la pelota en la cabeza del portero conseguían mayor puntuación.

Pere Milla, jugador del Espanyol, diciendo abiertamente que pisaría a Lamine Yamal. Vergonzoso. pic.twitter.com/xuX1KZbhtv — EL 10 DEL BARÇA (@10delBarca) January 1, 2026

Esto generó risas entre los presentes pero lo que realmente ha molestado y generado crispación entre los aficionados del Barça fue lo sucedido poco después. En Perico Que Vola, presentado por Àlex Pérez y David Recasens, al final del mismo, los espectadores toman el micrófono para hacer preguntas, algunas más fuera de tono que otras. Entre ellas hubo uno que preguntó a Pere Milla a quién preferiría «pisar» en el próximo derbi, si a Joan García o a Lamine Yamal.

Entre risas de los presentadores y el público, Pere Milla se tomó unos segundos para responder, eligiendo a Lamine Yamal como su víctima a la hora de pisar a algún jugador en el derbi de Barcelona.

Consciente del alcance que podían tener sus palabras, sobre todo sin contexto, el propio futbolista ironizó sobre los titulares que podrían generarse a partir de su comentario. Primero bromeó con la frase «Pere Milla quiere pisar a Lamine Yamal» y, acto seguido, el delantero remató la escena afirmando que «Pere Milla va a pisar a Lamine Yamal».

Y es que sus declaraciones llegan pocos días antes de un derbi que ya llega caldeado, más de lo habitual en años anteriores. El encuentro ha sido declarado de alto riesgo y se han tomado medidas de seguridad inéditas en los encuentros entre Espanyol y Barcelona en los últimos años. El dispositivo de seguridad habilitado por el club perico ha sido reforzado, destacando controles de seguridad más exhaustivos, prohibición de cualquier simbología culé y redes de protección en las porterías ante posibles y eventuales lanzamientos de objetos a la zona que defienda Joan García.