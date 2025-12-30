El Espanyol calienta el derbi prohibiendo la entrada a su estadio con simbología del Barcelona

Se venía hablando largo y tendido de cómo sería el dispositivo de seguridad del Espanyol de cara al derbi catalán ante el Barcelona. El club perico ha querido confirmar días antes de cómo será y avisando a todo aficionado culé que no permitirán el acceso a ningún aficionado que porte cualquier tipo de simbología del equipo rival, del Barça, nada relacionado con la entidad blaugrana.

El RCD Espanyol, a diferencia de otros partidos, ha explicado que se podrá acceder al estadio dos horas antes del pitido inicial, fijado a las 21:00 horas, por lo que desde las 19:00 horas se podrá acceder al RCDE Stadium. No es la primera vez pero sí es sintomático de la tensión existente entre ambos equipos, ya que el club ha informado que no permitirá el acceso al estadio a ningún aficionado que porta colores blaugrana, ni camisetas, ni bufandas ni nada.

«Queda estrictamente prohibido el acceso al RCDE Stadium con cualquier tipo de prenda, bufanda o símbolo identificativo» del Barcelona, anuncia el Espanyol a través del comunicado relativo al derbi, donde destaca que «no se permitirá el acceso a ninguna persona que porte camisetas, bufandas, gorras, banderas o cualquier otro distintivo del equipo visitante» y que será una norma que se aplicará a todas las zonas del estadio, sin excepción: «El personal de seguridad y control de accesos velará por el estricto cumplimiento de esta norma».

Como viene siendo habitual en partidos de esta índole, según el Real Decreto 2816/1982, artículo 59, no permitirán el acceso al estadio con «objetos voluminosos, como cascos de motos; maletas, ordenadores o cualquier objeto susceptible de ser arrojado al terreno de juego o que pueda dificultar una evacuación». Por otro lado, tampoco permitirán el acceso con bolsos de grandes dimensiones, bolsas de deporte o mochilas.

Otro tema a destacar es que el Espanyol instalará para el derbi ante el Barcelona una «red de seguridad en las porterías» para evitar lanzamientos de objetos a los porteros, sobre todo pensando en la vuelta al estadio de Joan García tras su fichaje por los culés este verano: «Asimismo, informamos de que se ha instalado una red de seguridad en ambas porterías del RCDE Stadium. Esta actuación se ha adoptado con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los asistentes y favorecer un desarrollo adecuado del evento».

El comunicado íntegro del Espanyol

«Con motivo del partido RCD Espanyol – FC Barcelona, que se disputará este sábado 3 de enero a las 21.00h en el RCDE Stadium, el Club quiere trasladar a todos los asistentes una serie de recomendaciones e informaciones importantes con el objetivo de garantizar la seguridad de todos y favorecer el correcto desarrollo del evento.

Apertura de puertas y controles de acceso

En esta ocasión, el RCDE Stadium abrirá sus puertas dos horas antes del inicio del partido.

Objetos no permitidos

De acuerdo con el Real Decreto 2816/1982, artículo 59, recordamos que no está permitido el acceso al estadio con:

Objetos voluminosos, como cascos de motos Maletas Ordenadores Cualquier objeto susceptible de ser arrojado al terreno de juego o que pueda dificultar una evacuación Asimismo, para este partido, no se permitirá el acceso con bolsos de grandes dimensiones, bolsas de deporte o mochilas.

Recordamos también que en el RCDE Stadium no existe servicio de consigna para dejar objetos personales, por lo que los asistentes deben planificar el acceso al estadio evitando traer artículos no permitidos y cumpliendo con las medidas de seguridad indicadas.



Prohibición de acceso con símbolos del equipo visitante

Queda estrictamente prohibido el acceso al RCDE Stadium con cualquier tipo de prenda, bufanda o símbolo identificativo del FC Barcelona:

No se permitirá el acceso a ninguna persona que porte camisetas, bufandas, gorras, banderas o cualquier otro distintivo del equipo visitante. Esta normativa es de aplicación en todas las zonas del estadio. El personal de seguridad y control de accesos velará por el estricto cumplimiento de esta norma. Cualquier persona que porte simbología del FC Barcelona no podrá acceder al estadio.



Red de seguridad en las porterías

Asimismo, informamos de que se ha instalado una red de seguridad en ambas porterías del RCDE Stadium. Esta actuación se ha adoptado con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los asistentes y favorecer un desarrollo adecuado del evento.

Reglamento disciplinario

El Reglamento Disciplinario del RCD Espanyol recoge las normas que regulan el acceso, la conducta y la convivencia dentro de los eventos deportivos organizados por el Club, y establece las obligaciones y responsabilidades de todos los asistentes, incluidos socios/as y abonados/as. Su objetivo es garantizar el respeto, la seguridad y la convivencia dentro del RCDE Stadium, previniendo y corrigiendo conductas violentas, xenófobas o intolerantes y cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de los partidos o ponga en riesgo a otras personas. En este reglamento se detallan las sanciones aplicables en caso de infracción, que van desde amonestaciones privadas hasta medidas más graves como la suspensión o la pérdida de la condición de socio o abonado durante 5 años, además de sanciones económicas que puedan imponer los estamentos competentes entre 150€ y 650.000€. Estas sanciones se aplican siempre que se detecten conductas contrarias a las normas del Club o que atenten contra la seguridad y el orden en los espectáculos deportivos».