Pedri se apunta al derbi contra el Espanyol: «Ya me encuentro bien»

Pedri ha sido una de las grandes novedades del Barcelona, junto a Araujo y Dani Olmo, en el entrenamiento a puertas abiertas de este lunes en el estadio Johan Cruyff. El mediocentro canario regresó a la sesión en el primer entrenamiento tras las vacaciones de Navidad. Ya está recuperado de la sobrecarga que le hizo perderse el último partido de 2025 y apunta a ser titular contra el Espanyol en el derbi catalán del próximo sábado 3 de enero.

«A mí también me alegra verme en el césped. Tenía ganas ya de entrenar. Tuve una pequeña sobrecarga y afortunadamente ya me encuentro bien, con ganas de seguir aportando al equipo y disfrutando dentro del campo», comenzó confirmando Pedri ante los medios del club apuntándose al primer partido del año del Barcelona.

«Estas son las cosas por las que decimos que el Barcelona es más que un club. Y es bonito ver el apoyo de la afición. Poder ayudar a la gente es lo mejor que hay», señaló el canario sobre el entrenamiento solidario del club azulgrana este lunes.

«Llegamos al derbi del sábado en una buena dinámica. Es verdad que el Espanyol está haciendo una buena temporada y no nos lo va a poner fácil como siempre en su casa. Pero saldremos a por todas y a ganar como siempre», afirmó el mediocentro azulgrana.

«Al 2026 le pido salud para mí y para los míos. Al fin y al cabo eso es lo más importante. Hace poco hicimos la visita a los Hospitales y te das cuenta que hay cosas más importantes que el fútbol. Lo que le pido es eso. Los títulos siempre se piden, pero no se dicen para que se cumplan», culminó Pedri de cara al nuevo año.