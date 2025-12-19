Pedri hace saltar las alarmas a dos días de visitar al Villarreal

Pedri está entre algodones a dos días de la visita del Barcelona al Villarreal en el último partido del año del equipo culé. El mediocentro canario no se entrenó junto al grupo en la sesión de este viernes por una leve sobrecarga. Una pequeña molestia que es suficiente para que salten las alarmas y el jugador canario sea cuidado como el que más. Desde su regreso de lesión, Hansi Flick ha demostrado que es un jugador indiscutible en su once.

Pedri, tras caer lesionado durante un mes después del Clásico, volvió a jugar con el Barcelona el pasado 29 de noviembre en el duelo contra el Alavés. En aquel partido jugó la última media hora, pero desde ahí lo ha jugado prácticamente todo. Sin descanso.

Pedri fue titular contra el Atlético de Madrid, pidiendo el cambio en los minutos finales totalmente exhausto, Betis, Eintracht y Osasuna. Contra el Betis fue retirado del campo en el 63, pero en los dos últimos jugó 88 y 90 minutos respectivamente. Y es que Flick ha abusado mucho de su uso dentro del terreno de juego. Lo ha exprimido al máximo.

Frente al Guadalajara en Copa del Rey descansó y no salió como titular. Iba a, por fin, tener minutos de reposo. Pero tampoco pudo ser. El partido se le complicó al Barcelona y en el minuto 75, con empate a cero, Hansi Flick decidió sacar a Pedri para ganar el partido. Un minuto después llegó el tanto de Christensen.

Tres días después de ese partido copero, Pedri presenta una leve sobrecarga que según el Diario Sport le ha impedido entrenar junto al grupo este viernes. Se espera que pueda entrenar mañana por la tarde y viajar junto a sus compañeros a Villarreal para ser titular, pero a esta hora está entre algodones. Sabe Hansi Flick que es su motor en el centro del campo y un jugador para el que no tiene sustituto. Su participación es clave para la entidad blaugrana.