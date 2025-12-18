La MLS se posiciona para llevarse a Lewandowski del Barça este verano

El próximo 30 de junio expira el contrato de Robert Lewandowski con el Barça y, mientras en el club culé debaten qué hacer con él, el futbolista polaco ya está escuchando ofertas, con la MLS posicionándose rápidamente. A sus 37 años, el polaco está en la etapa final de su carrera. Tras tres años a un gran nivel en el club blaugrana, este curso han comenzado a manifestarse los inconvenientes de la edad, los problemas musculares recurrentes y un bajón en su rendimiento más que palpable.

Lewandowski se reunió este pasado fin de semana con representantes del Chicago Fire de la Major League Soccer de Estados Unidos. El club de la MLS envió a Gregg Berhalter, director deportivo del equipo, para encontrarse con el delantero polaco y con su agente, Pini Zahavi. El encuentro tuvo lugar en un conocido hotel barcelonés y en él se trató la posibilidad de que recale en el club una vez que finalice su contrato con el Barça este verano.

El simple hecho de que el Barça no haya presentado ya una oferta de renovación a Lewandowski le hace pensar al delantero las dudas que genera su continuidad. El club se está moviendo en la búsqueda de un recambio, de un futbolista que ocupe su lugar, en características y posición, pero mientras tanto sigue alargando su decisión con respecto al natural de Warszawa.

Y en medio de las dudas, ante la situación contractual de Lewandowski, aparece este club de la MLS, el Chicago Fire, que va muy en serio por el delantero. Según Mundo Deportivo, el club americano ha mandado a Berhalter para explicar el proyecto y las condiciones del futuro contrato de Lewandowski, uno muy suculento a la altura de la estrella deportiva y mediática que es. Él sería el caballo ganador de la franquicia, como lo fue años atrás Leo Messi en su fichaje por el Inter de Miami.

Lewandowski tiene buenas referencias de Estados Unidos y la MLS, tiene a ex compañeros del Borussia Dortmund y Bayern de Múnich jugando sus últimos años de carrera allí. Por un lado está Thomas Müller, que fue subcampeón con Vancouver Whitecaps este pasado, también Marco Reus, que milita en Los Angeles Galaxy.

“Estoy muy tranquilo, pensando qué puede ser lo mejor para mí a mi edad. De momento, lo que tengo en la cabeza es mi equipo y la selección. Hacer lo mejor, marcar goles y ganar partidos. No tengo prisa”, reconocía hace unas semanas Lewandowski cuando se le cuestionaba en rueda de prensa sobre su futuro, “no tengo prisa” reiteraba el delantero, que valora todas las opciones que le han ido llegando a su bandeja de entrada, tanto de clubes europeos como de Arabia Saudí o la MLS.

La MLS se posiciona con fuerza para llevarse a Lewandowski del Barça este verano, con un Chicago Fire que ha dado un paso al frente por su fichaje, reuniéndose con él y su agente. Está por ver cómo valora a partir de ahora su futuro el delantero que, a partir de enero, será libre de pactar un nuevo contrato a partir del 30 de junio con cualquier otro club.