Lewandowski confirma su recuperación en la lista del Barcelona ante el Guadalajara

Robert Lewandowski ha sido la gran novedad en la lista del FC Barcelona para el partido de Copa del Rey frente al Guadalajara este martes. Los de Hansi Flick harán muchas rotaciones pensando en el partido frente al Villarreal de este fin de semana, pero el delantero polaco ya se ha recuperado de sus problemas en los isquiotibiales.

Dicha dolencia le había dejado sin entrenar en los dos últimos días después de haberse caído del partido ante el Osasuna. También fue alta Szczesny, quien tampoco estuvo en El Sadar después de haber sufrido un cuadro de gastroenteritis. Sin embargo, los que no estarán para el partido son los ya conocidos Gavi y Dani Olmo, por lesión, y Ronald Araujo, quien no aparece desde Stamford Bridge por problemas de salud mental. El hecho de ser la primera ronda del Barça en copa hace que también haya llamado a varios canteranos para darles minutos en Guadalajara y dar descansos a los titulares en la recta final del año.

La convocatoria del FC Barcelona ante el Guadalajara

Porteros: Ter Stegen; Joan García y Szczesny.

Defensas: Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre.

Mediocampistas: Pedri, Fermín, Casado, De Jong, Bernal, Dro y Tommy.

Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony.