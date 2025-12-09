Ronald Araujo inicia un viaje espiritual por Israel para recuperar la confianza en su fútbol

Ronald Araujo ha viajado este martes a Jerusalén para realizar un viaje espiritual para sanar sus problemas de salud mental que le tienen apartado del Barcelona tras su expulsión contra el Chelsea en Londres en la última jornada de la Fase Liga de la Champions League.

El central del Barcelona está de baja aquejado de un cuadro de ansiedad desde hace un par de semanas. Ha viajado este martes a Tierra Santa para recuperarse mentalmente en un viaje que le llevará a momentos de soledad, rezo y espiritualidad.

Araujo, que es una persona de fuertes convicciones religiosas, como demuestra continuamente con publicaciones en redes sociales, decidió hacer este viaje espiritual a Jerusalén, según ha informado el Diario Sport.

El central está de baja debido a problemas de salud mental, tal y como explicó en su día el técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick. Primero el club señaló no podía entrenar por unas molestias y finalmente no se pudo esconder mucho más el problema. El detonante fue su expulsión contra el Chelsea en la Champions. El defensa uruguayo se autoexpulsó con dos tarjetas amarillas absurdas durante el primer tiempo que condenaron a su equipo. Eso le afectó mucho.

Tras ese encuentro (el pasado 25 noviembre), Araujo ha vivido alejado de los terrenos de juego, después de solicitar una pausa para recuperarse mentalmente al Barcelona en una reunión que mantuvieron sus representantes con el director deportivo de la entidad, Deco. La realidad es que a día de hoy ni el propio Araujo sabe cuándo podrá volver a ponerse la camiseta blaugrana o si la volverá a vestir de nuevo.