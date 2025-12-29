Un influencer desvela el motivo de la fiebre por las vendas en las manos en el fútbol

Lo de las vendas en las manos de los jugadores está siendo muy viral en el fútbol, sobre todo si echamos un vistazo al Barcelona, donde dos de los jugadores que más portadas acaparan lo usan. Tanto Lamine Yamal como Raphinha se han acostumbrado a aparecer con la mano vendada, incluso tiempo después de superar los problemas y lesiones que les llevaron a ese primer vendaje. Las suposiciones, teorías y porqués han sido de todo tipo pero un profesional en la materia pone luz al tema de una vez por todas.

Tanto Lamine como Raphinha tuvieron percances en su mano, con algunos de sus dedos, y tuvieron que llevar vendaje en sus manos por ello, asegurando la recuperación y previniendo más torceduras. El tema está en que ambos futbolistas continuaron con estos vendajes tiempo después, usándolos habitualmente como el que usa espinilleras, un complemento más durante los días de partido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Pérez ‘Toni’ | Fisioterapeuta (@fisioteduca)

Ha sido el fisioterapeuta Antonio Pérez, conocido influencer por sus redes sociales dedicadas a la fisioterapia y sus curiosidades (@fisioteduca) el que ha puesto luz a esta historia. «¿Es postureo o tiene todo el sentido del mundo?», se pregunta el viral fisioterapeuta en sus redes, resolviendo algunas de las dudas y poniendo como ejemplo a futbolistas como los mencionados Lamine o Raphinha, pero también a Karim Benzema.

«Hay tres razones, primero vamos con la ciencia», explica en su post sobre las vendas en las manos de jugadores en el fútbol, en el que explica que «la forma más común de tener un esguince en la muñeca son las caídas y en el fútbol hay muchas, vaya que he estado a pie de campo viéndolas. Eso hace que muchos jugadores tengan molestias en la zona y se coloquen estos llamativos vendajes que les dan mucha seguridad cuando juegan».

«Luego, también veis a muchos con los dedos vendados incluso juntos, típica lesión, un pequeño esguince en un dedo, que hace que al correr moleste, por lo que se lo vendan», continúa @fisioteduca, que añade que en el caso de Lamine Yamal: «Aquí entra el postureo, porque no se vendan solo el dedo, sino que terminan con la mano también, sumando aura».

Por terminar sus explicaciones, Antonio Pérez argumenta que también «están aquellos que tuvieron una lesión, se lo vendaron y en esa época les dio buena suerte el vendaje, han aprendido a hacerlo y lo llevan siempre que juegan, como amuleto vaya. También los que lo hacen porque llevan pulseras».

La conclusión es clara, no hay evidencia científica que invite a continuar con estos vendajes durante mucho tiempo una vez que se ha superado la lesión o dolencia y, en los casos de Lamine Yamal o Raphinha en el Barça, el porqué puede ir más ligado al «postureo» o al «amuleto» al que elude este profesional influencer. Una cuestión estética o emocional que también se exporta a otros deportes como puede ser el baloncesto, donde es habitual ver a algún jugador en la NBA con mayas en los brazos que no aportan físicamente nada en su juego.