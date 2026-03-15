Mañueco devuelve el optimismo al PP

El PP de Alfonso Fernández Mañueco ha obtenido una categórica victoria en las elecciones de Castilla y León al obtener 33 procuradores, dos más de los que logró en 2023, y subiendo más de cuatro puntos. Los comicios suponen todo un chute de optimismo para Génova, porque los populares amplían su distancia sobre Vox y también sobre el PSOE, aunque ambos partidos suben en porcentaje y escaños —dos de los socialistas, que salen airosos de la contienda, y uno los de Abascal, que no alcanzan sus expectativas pese al buen resultado—.

Mañueco, pues, regala al PP de Alberto Núñez Feijóo un triunfo que supone un aldabonazo para un partido que, pese a ganar contundentemente en Extremadura y Aragón, veía como el crecimiento de Vox representaba una amenaza. Ayer Mañueco contuvo el ascenso de los de Abascal que, sin embargo, siguen creciendo, aunque en menor medida. En votos, los populares ganan con amplitud los comicios, pero —y eso tal vez sea lo más importante— recuperan el optimismo con la mirada puesta en las elecciones andaluzas del próximo junio. Los resultados en Castilla y León emiten un mensaje claro a los dos partidos que encarnan la derecha nacional: PP y Vox suman casi el 55%, un porcentaje abrumador frente a una izquierda en la que el PSOE monopoliza de forma absoluta el voto, porque a su izquierda ya no hay nada.

Esa supremacía de la derecha obliga a los de Núñez Feijóo y Abascal a dejar sus diferencias a un lado y llegar cuanto antes a acuerdos en Extremadura, Aragón y, por supuesto, Castilla y León. No puede concedérsele ni una baza al PSOE, que por la vía de aglutinar todo el voto de izquierdas resiste. Las urnas han hablado y avalado de forma clara la gestión de Alfonso Fernández Mañueco, el gran vencedor de los comicios. Su triunfo es inapelable y permite a los populares ganar en votos, escaños y, sobre todo, en esperanza.