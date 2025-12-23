Provocador Raphinha: dijo «¿quién eres tú?» a un jugador del Villarreal tras la roja a favor del Barça

El Villarreal – Barcelona en La Cerámica fue un partido tenso y muy disputado pese al 0-2 final en favor de los culés. El choque tuvo bastantes momentos de tensión, sobre todo en el momento de la expulsión de Renato Veiga tras una fea entrada por detrás sobre Lamine Yamal, que le costó la roja directa. Fue en ese momento cuando Raphinha sacó su lado más provocador ante Renato por su acción.

Raphinha ha demostrado en todo este tiempo ser un jugador muy visceral, de gran pasión e intensidad, de gran carácter. Es seguramente éste uno de los motivos que le han llevado a ser capitán del Barcelona tan rápido. En La Cerámica no llevaba el brazalete, lo llevaba Frenkie de Jong, pero en momentos en los que toca sacar carácter, el brasileño parece portarlo más que nadie.

Así fue con la entrada a Lamine. Corría el minuto 38 de partido cuando Yamal estaba a punto de controlar una pelota en la medular, escorado siempre a su habitual banda derecha, lejos del área. Fue ahí cuando apareció Renato Veiga, desde atrás y llegando muy tarde, con una entrada tan dura como contundente. El árbitro no lo dudó como tampoco lo hicieron todos los jugadores del Barça, abalanzándose con Renato por su fea entrada, cortando una acción que tampoco reflejaba gran peligro.

Fermín y Koundé son los primeros en empujar a Renato, reprochándole la acción por la que vería la roja directa y dejaría al Villarreal con uno menos hasta el descanso y durante toda la segunda parte. Es en ese momento cuando se forma una pequeña tangana, más de reproches que de empujones, en los que cada uno defendía su posición.

Sentimientos a flor de piel y polémica en un partido de alto voltaje 💥 Así se vivió el Villarreal – FC Barcelona en La Cerámica#PokerFC pic.twitter.com/EXgj1erXFF — DAZN España (@DAZN_ES) December 22, 2025

Es en esas cuando aparece Raphinha, provocador, diciéndole al jugador del Villarreal eso de «¿tú estás loco?», «¿tú quién eres?» y «que quién eres tú», directo a Renato Veiga por su polémica entrada que le costó la expulsión, ya con el partido favorable para los culés con el gol inicial del propio brasileño, desde el punto de penalti. Las imágenes, captadas por DAZN, no dejan dudas del tono que adquiere Raphinha en este contexto.

«Si fuera al revés, ¿qué?», decía también Alejandro Balde en medio de la trifulca entre jugadores de Villarreal y Barça, ya con la roja directa mostrada a Renato Veiga que terminó de condenar al conjunto local en un partido en el que con la igualdad numérica durante los 90, quizá el resultado hubiera sido otro.

Raphinha está manteniendo el nivel mostrado la temporada pasada, el mismo que le valió durante un largo periodo para ser considerado en la terna de mejores futbolistas de la temporada. El brasileño suma ya siete goles y tres asistencias en 11 partidos con el Barça en Liga. En Champions League no se ha estrenado aún tras tres encuentros disputados, aunque más de un mes de baja por unas molestias en el muslo, perdiéndose más de un mes de competición.