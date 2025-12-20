Flick arremete contra la FIFA: «Es una broma de mal gusto no incluir a Raphinha en el mejor once del año»

Hansi Flick cargó contra la FIFA en la mañana de este sábado durante la rueda de prensa previa al Villarreal-Barcelona de la jornada 17 de la Liga. El entrenador culé defendió a su uno de sus jugadores favoritos, Raphinha, y definió como «broma de mal gusto» que el brasileño no estuviese incluido en el mejor once del año en la pasada gala The Best.

«Lo del once de la FIFA me pareció una broma de mal gusto cuando vi que no estaba Raphinha, cuando ves los goles que hizo, las asistencias, la influencia que tiene sobre el equipo. Es muy injusto para él. No me puedo creer que no esté», señaló Hansi Flick en rueda de prensa cargando contra la FIFA por no incluir en su mejor once del año a Raphinha.

Hace escasos días, y desde Qatar, la FIFA anunció sus tradicionales premios The Best donde el principal ganador fue Dembélé tras su gran año en el que también levantó el Balón de Oro. Pero la polémica a la que se refiere Flick es que en el once del año no aparece Raphinha, cuando él opina que debería estar sí o sí.

Un once del año para la FIFA que estuvo formado por Gianluigi Donnarumma en portería; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk y Nuno Mendes en defensa; Cole Palmer, Vitinha, Pedri y Jude Bellingham en el centro del campo; y Ousmane Dembélé y Lamine Yamal en ataque.

Los jugadores representando al Barcelona fueron Pedri y Lamine Yamal en un once que por ejemplo que tampoco tuvo a Mbappé. Pero el club blaugrana no entiende como Raphinha no puede estar tras su gran año ganando Liga, Copa, Supercopa y llegando a semifinales de la Champions. Un jugador que fue determinante para su club y que incluso hizo mejores cosas que el propio Yamal.

Un mensaje directo de Hansi Flick contra la FIFA que refleja el profundo cabreo que tiene el entrenador alemán, el Barcelona y el propio Raphinha, por supuesto, con esta decisión.