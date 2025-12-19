Flick pide tiempo al Barça: no quiere oír hablar de renovación hasta verano

El Barça ha activado ya las máquinas para la renovación de Hansi Flick por otra temporada más, hasta 2028 pese a que el contrato del alemán perdura aún hasta 2027. El rumbo del equipo para alzar el vuelo de nuevo y la cúpula blaugrana que preside Joan Laporta está más que satisfecha con su labor durante este tiempo, de ahí la predisposición a aumentar su continuidad por más tiempo. Pero los planes del entrenador son diferentes, no tiene ningún tipo de prisa y prefiere esperar a que acabe la temporada para valorar según resultados.

El pasado fin de semana se dio un primer encuentro entre el presidente del club, Joan Laporta, y Hansi Flick para tratar su situación y conocer cómo se va encontrando el técnico al frente del banquillo, hacer valoraciones y reconocer este interés por su ampliación. Desde Alemania confirmaban este acercamiento, en el que también estuvo presente el director deportivo, Deco, clave en cualquier negociación en estos momentos.

Pero pese al fuerte interés del club por ampliar y mejorar el contrato de Hansi Flick con el Barça, el alemán dio un respuesta clara, una negativa inicial, una pausa en cualquier aspecto extradeportivo de cara a lo que resta de temporada, para sentarse a hablar sobre estos asuntos en verano, cuando se para todo, sobre todo teniendo en cuenta que en este hay Mundial de por medio.

Flick tiene en estos momentos contrato con el Barça hasta el final de la presente temporada y otro año más, hasta 2027, tras su primera y última renovación desde que aterrizó en el Camp Nou. Según apunta Mundo Deportivo, Laporta y Deco trasladaron este pasado domingo a Flick la intención de ampliar su vinculación hasta 2028, para que el próximo curso lo arranque con la seguridad de tener por delante tiempo para armar su plantilla y proyecto deportivo.

El Barça, con Laporta y Deco a la cabeza, quería demostrarle a Flick el total respaldo que hay hacia su trabajo y cómo está gestionando la plantilla culé y cada bache que surge en el camino. Lo que no esperaban en la cúpula blaugrana es la negativa inicial del alemán, más que negativo, su stand by ante cualquier negociación hasta que finalice la temporada, al menos mientras haya títulos en juego.

En cualquier caso, la negativa de Flick, este hacer esperar al Barça con su negociación, no supone un contratiempo para el club. El entrenador alemán está muy satisfecho de su tiempo en la Ciudad Condal, está a gusto en club y su intención, si nada cambia en demasía, es seguir en la entidad por un largo período siempre y cuando los resultados respalden su propuesta deportiva.

Pero Flick tiene también muy en cuenta que este próximo año son las elecciones presidenciales en Can Barça y que, pese a que la corriente apunta a una reelección por parte de Joan Laporta, éste no quiere encontrarse en una situación incómoda ampliando su contrato con un posible presidente que no le ha elegido personalmente. Su espera es lógica, sobre todo sabiendo los vaivenes a los que se enfrenta siempre un club como el barcelonés.